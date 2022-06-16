На демонтаж советского памятника в Раквере может потребоваться до семи лет

Основной разговор шел о том, что памятник находится в охранной зоне Старого города, и поскольку под монументом находится братская могила, то он подпадает под Закон о защите воинских захоронений. «Памятник – это элемент охраняемой старины», - объяснила мэр Трийн Варек.

Советскому Союзу было свойственно использовать места захоронения в качестве пропаганды, и часто братские могилы и памятники были связаны между собой и находились в самых посещаемых местах городов и поселков. Находящиеся в таких местах останки можно перезахоронить, это позволяет и закон, но процедура требует времени и затрат.