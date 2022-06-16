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На демонтаж советского памятника в Раквере может потребоваться до семи лет

Айвар Ояперв
На демонтаж советского памятника в Раквере может потребоваться до семи лет
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Советский памятник и братская могила расположены, по сути, в самом центре Раквере, прямо напротив госгимназии, которая откроется осенью.
Советский памятник и братская могила расположены, по сути, в самом центре Раквере, прямо напротив госгимназии, которая откроется осенью. Фото: Ain Liiva

Запрос о судьбе советского памятника, поданный фракцией EKRE в Раквереском городском собрании, ясности не принес. Выясним, спросим, будем заниматься – прозвучал ответ мэра Трийн Варек, но четкой позиции, когда или как, никто высказать не смог, пишет Virumaa Teataja.

Основной разговор шел о том, что памятник находится в охранной зоне Старого города, и поскольку под монументом находится братская могила, то он подпадает под Закон о защите воинских захоронений. «Памятник – это элемент охраняемой старины», - объяснила мэр Трийн Варек.

Советскому Союзу было свойственно использовать места захоронения в качестве пропаганды, и часто братские могилы и памятники были связаны между собой и находились в самых посещаемых местах городов и поселков. Находящиеся в таких местах останки можно перезахоронить, это позволяет и закон, но процедура требует времени и затрат.

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