Запрос о судьбе советского памятника, поданный фракцией EKRE в Раквереском городском собрании, ясности не принес. Выясним, спросим, будем заниматься – прозвучал ответ мэра Трийн Варек, но четкой позиции, когда или как, никто высказать не смог, пишет Virumaa Teataja.
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На демонтаж советского памятника в Раквере может потребоваться до семи лет
На демонтаж советского памятника в Раквере может потребоваться до семи лет
Основной разговор шел о том, что памятник находится в охранной зоне Старого города, и поскольку под монументом находится братская могила, то он подпадает под Закон о защите воинских захоронений. «Памятник – это элемент охраняемой старины», - объяснила мэр Трийн Варек.