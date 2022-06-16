Вотум недоверия министру науки и образования Лийне Керсна провалился

За вотум недоверия проголосовали 39 депутатов, против были 33, не стали голосовать 9. Всего в зале находился 81 депутат из 101.

По словам члена фракции Центристской партии Марко Шорина, ознакомившего парламентом с вотумом недоверия, Лийна Керсна нарушила требования государственных закупок, закупив экспресс-тесты на коронавирус для школ.

«Это нанесло экономический ущерб государству, создало неоправданные преимущества для одного конкретного предприятия, ухудшило деловой климат и репутацию эстонского государства. Недостаточно желания оставить школы открытыми, потому что ничто не мешало сделать еще несколько телефонных звонков», — сказал Шорин.