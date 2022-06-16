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Вотум недоверия министру науки и образования Лийне Керсна провалился

BNS
Вотум недоверия министру науки и образования Лийне Керсна провалился
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Eero Vabamägi

Инициированный парламентскими фракциями Эстонской консервативной народной партией (EKRE) и Центристской партии вотум недоверия министру науки и образования Лийне Керсна в четверг в Рийгикогу провалился.

За вотум недоверия проголосовали 39 депутатов, против были 33, не стали голосовать 9. Всего в зале находился 81 депутат из 101.

По словам члена фракции Центристской партии Марко Шорина, ознакомившего парламентом с вотумом недоверия, Лийна Керсна нарушила требования государственных закупок, закупив экспресс-тесты на коронавирус для школ.

«Это нанесло экономический ущерб государству, создало неоправданные преимущества для одного конкретного предприятия, ухудшило деловой климат и репутацию эстонского государства. Недостаточно желания оставить школы открытыми, потому что ничто не мешало сделать еще несколько телефонных звонков», — сказал Шорин.

Как стало известно в понедельник, парламентская фракция центристов и фракция EKRE заявили о желании выразить недоверие министру науки и образования Лийне Керсна. Также партии призывали присоединиться к вотуму и другие парламентские партии, но ни соцдемы, ни отечественники данную инициативу не поддержали.

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