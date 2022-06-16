На планирование кольцевой железной дороги уйдет шесть лет, а строительство начнется в далеком будущем

«Железнодорожный транспорт является приоритетным в Харьюмаа, потому что это самый быстрый и рациональный способ перевозки как товаров, так и людей. С момента прибытия новых пассажирских поездов в 2014 году количество пассажиров удвоилось. Люди любят и нуждаются в быстром и удобном сообщении пассажирских поездов», — сказал Андре Сепп, генеральный директор ССХ.

Железная дорога нуждается в особом планировании

«Невозможно построить железную дорогу по решениям органов местного самоуправления, для этого требуется специальный государственный план в соответствии с Законом о планировании. Мы договорились инициировать строительство кольцевой железной дороги, чтобы местные органы власти могли учитывать в своих генпланах реальные потребности в ее строительстве. В Харьюмаа ведется активное планирование, и мы также должны быть активны с нашими линейными коридорами, чтобы они соответствовали будущим перспективам. Если по какой-либо причине государственный специальный план не будет составлен, у органов местного самоуправления не будет оснований и обязательств по сохранению кольцевого железнодорожного коридора свободным, и он обязательно будет построен. Так что, если мы сегодня не запланируем для этого коридор, железная дорога не будет построена», — пояснил Сепп.