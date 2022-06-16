На планирование кольцевой железной дороги уйдет шесть лет, а строительство начнется в далеком будущем

Наш второй конкретный интерес — это желание соединить Таллинскую железную дорогу с другими самоуправлениями, чтобы эта сеть стала шире», — пояснил Кылварт.
По его словам, Таллин хочет, чтобы в будущем люди больше пользовались общественным транспортом. Это разгрузит автомобильные дороги Таллина и пробок станет намного меньше как в самом Таллине, так и в пригородных зонах. «В настоящее время 30 процентов транспортной нагрузки Таллина приходится на пригороды. В будущем есть только одно решение этой проблемы. Во-первых, общая сеть общественного транспорта с соседними муниципалитетами, а во-вторых, новые решения, из которых поезд, безусловно, является самым прогрессивным подходом. И я думаю, что в долгосрочной перспективе это будет прогрессивно», — сказал Кылварт.
По словам Андруса Калдалу, члена совета Mainor Ülemiste, который участвует в финансировании подготовки специального государственного плана, кольцевая железная дорога представляет интерес как для таллиннских предпринимателей, так и для предпринимателей города Палдиски. «Палдиски — портовый и промышленный город, и трудно представить развитие Палдиски, если движение поездов оттуда проходит через центр Таллина. В будущем будет добавлен терминал Ülemiste. Если бы мы не развивали кольцевую железную дорогу, порт Палдиски стоял бы на месте. Если мы запустим кольцевую железную дорогу, это даст порту новое дыхание. А также дает новое дыхание бывшим таллиннским универмагам, будь то район универмага Ülemiste или универмаг в Копли, которые фактически врастают в городскую среду», — сказал Калдалу.
При подготовке специального государственного плана оценивается влияние железной дороги и проводятся различные исследования. Министерство финансов организует процедуру поиска лица, которое поможет с подготовкой специального плана. В настоящее время никто не хочет предсказывать, когда кольцевая дорога будет готова и сколько это будет стоить.