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На планирование окружной железной дороги уйдет шесть лет, а строительство начнется в далеком будущем

Уве Гнадентайх
, журналист
На планирование окружной железной дороги уйдет шесть лет, а строительство начнется в далеком будущем
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Исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюского уезда Андре Сепп и мэр Таллинна Михаил Кылварт заявили, что пока рано говорить о строительстве железной дороги, но специальный план должен быть запущен по возможности как можно скорее.
Исполнительный директор Союза самоуправлений Харьюского уезда Андре Сепп и мэр Таллинна Михаил Кылварт заявили, что пока рано говорить о строительстве железной дороги, но специальный план должен быть запущен по возможности как можно скорее. Фото: Sander Ilvest
  • Планирование Таллинской окружной железной дороги рассчитано на шесть лет
  • Никто не знает, будет ли готова железная дорога и когда
  • Без специального государственного плана железная дорога не будет построена

Местные самоуправления и предприниматели предлагают правительству инициировать специальный государственный план строительства Таллинской окружной железной дороги, пишет Postimees.

Вчера было подписано соглашение о сотрудничестве, на основании которого несколько самоуправлений и ряд компаний будут участвовать в финансировании специального плана. На основании соглашения Союз самоуправлений Харьюмаа (ССХ) предлагает правительству инициировать специальный государственный план.

Стороны договора обязались участвовать в финансировании подготовки специального плана Таллинской окружной железной дороги до 2028 года на общую сумму 1 310 000 евро.

«Железнодорожный транспорт является приоритетным в Харьюмаа, потому что это самый быстрый и рациональный способ перевозки как товаров, так и людей. С момента прибытия новых пассажирских поездов в 2014 году количество пассажиров удвоилось. Люди любят и нуждаются в быстром и удобном сообщении пассажирских поездов», — сказал Андре Сепп, генеральный директор ССХ.

Он добавил, что в то же время важно вывести движение грузовых поездов из будущего международного терминала Rail Baltic и освободить центра Таллина от грузовых поездов.

Железная дорога нуждается в особом планировании

«Невозможно построить железную дорогу по решениям органов местного самоуправления, для этого требуется специальный государственный план в соответствии с Законом о планировании. Мы договорились инициировать строительство окружной железной дороги, чтобы местные органы власти могли учитывать в своих генпланах реальные потребности в ее строительстве. В Харьюмаа ведется активное планирование, и мы также должны быть активны с нашими линейными коридорами, чтобы они соответствовали будущим перспективам. Если по какой-либо причине государственный специальный план не будет составлен, у органов местного самоуправления не будет оснований и обязательств по сохранению окружного железнодорожного коридора свободным, и он обязательно будет построен. Так что, если мы сегодня не запланируем для этого коридор, железная дорога не будет построена», — пояснил Сепп.

По словам Сеппа, решение о строительстве железной дороги — дело будущего, но сейчас последняя возможность приступать к планированию транспортного коридора.

Согласно договору, который будет заключен между ССХ и Министерством финансов, Министерство финансов закажет разработку специального плана Таллинской окружной железной дороги и профинансирует ее подготовку в размере 2 100 000 евро. Самоуправления Харьюского уезда, ССХ и частные предприниматели примут участие в финансировании подготовки специального плана в размере 1 310 000 евро. Таллин покроет 775 000 евро и 200 000 евро ССХ из финансирования партнеров по сотрудничеству в течение семи лет.

По словам мэра Таллина Михаила Кылварта (ЦП), это долгосрочный проект. «Нечасто случается, чтобы государство, местные органы власти и частный сектор вносили свой вклад с такой долгосрочной точки зрения. Процедура государственного специального планирования займет семь лет или даже дольше. На данный момент невозможно предсказать, будет ли построена железная дорога и когда, но сейчас мы должны создать возможность для ее строительства», — сказал Кылварт.

Спонсоры подготовки специального государственного плана

  • Союз самоуправлений Харьюмаа
  • Город Таллин
  • Город Кейла
  • Волость Ляэне-Харью
  • Волость Сауэ
  • Mainor Ülemiste AS
  • AS Technopolis Ülemiste
  • Ülemiste Center OÜ
  • AS Alexela Logistics
  • Paldiski Sadamate AS
  • Tallinna Sadam AS

Источник: ССХ

Конкретный и прагматичный интерес

По словам Кылварта, интерес Таллина к окружной железной дороге очень конкретен и прагматичен. «Мы хотим ликвидировать грузовые станции в Таллине. Это может показаться немного грубым, но на это есть несколько причин. Во-первых, железная дорога представляет дополнительные опасности для города, а также влияет на движение транспорта.

Наш второй конкретный интерес — это желание соединить Таллинскую железную дорогу с другими самоуправлениями, чтобы эта сеть стала шире», — пояснил Кылварт.

По его словам, Таллин хочет, чтобы в будущем люди больше пользовались общественным транспортом. Это разгрузит автомобильные дороги Таллина и пробок станет намного меньше как в самом Таллине, так и в пригородных зонах. «В настоящее время 30 процентов транспортной нагрузки Таллина приходится на пригороды. В будущем есть только одно решение этой проблемы. Во-первых, общая сеть общественного транспорта с соседними муниципалитетами, а во-вторых, новые решения, из которых поезд, безусловно, является самым прогрессивным подходом. И я думаю, что в долгосрочной перспективе это будет прогрессивно», — сказал Кылварт.

По словам Андруса Калдалу, члена совета Mainor Ülemiste, который участвует в финансировании подготовки специального государственного плана, окружная железная дорога представляет интерес как для таллиннских предпринимателей, так и для предпринимателей города Палдиски. «Палдиски — портовый и промышленный город, и трудно представить развитие Палдиски, если движение поездов оттуда проходит через центр Таллина. В будущем будет добавлен терминал Ülemiste. Если бы мы не развивали кольцевую железную дорогу, порт Палдиски стоял бы на месте. Если мы запустим кольцевую железную дорогу, это даст порту новое дыхание. А также дает новое дыхание бывшим таллиннским универмагам, будь то район универмага Ülemiste или универмаг в Копли, которые фактически врастают в городскую среду», — сказал Калдалу.

При подготовке специального государственного плана оценивается влияние железной дороги и проводятся различные исследования. Министерство финансов организует процедуру поиска лица, которое поможет с подготовкой специального плана. В настоящее время никто не хочет предсказывать, когда окружная дорога будет готова и сколько это будет стоить.

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