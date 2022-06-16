Рийгикогу завершил весеннюю сессию

За время весенней сессии Рийгикогу принял 57 законов, 10 постановлений, три заявления и одно обращение. Среди комиссий Рийгикогу наибольшая нагрузка пришлась на финансовую комиссию, комиссию по экономике и правовую комиссию которые выступали в роли ведущих комиссий 14, 11 и 10 раз соответственно. Комиссия по социальным делам руководила производством по девяти проектам. Столько же проектов провела комиссия по иностранным делам. Всего 14-й состав Рийгикогу, который был избран в марте и впервые провел заседание в апреле 2019 года, принял 402 правовых акта.

Согласно закону, очередные сессии Рийгикогу проходят со второго понедельника января по третий четверг июня и со второго понедельника сентября по третий четверг декабря. Рийгикогу вновь соберется на очередное заседание 12 сентября.