Ни один российский клуб не выступит в чемпионате баскетбольной Евролиги в новом сезоне, сообщается на официальном сайте турнира, передает РИА Новости.
Российские клубы не допустили до участия в сезоне баскетбольной Евролиги
Правление Евролиги сформировало состав команд на сезон-2022/23, в нем не оказалось ни одной российской команды, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире.
В минувшем сезоне в Евролиге играли ЦСКА, петербургский "Зенит" и казанский УНИКС, но все они были в марте исключены из состава участников чемпионата, а их результаты были аннулированы, из-за ситуации на Украине.
В Кубке Европы в новом сезоне также не будет российских команд. Весной из числа участников турнира в минувшем сезоне был исключен краснодарский "Локомотив-Кубань".
В новом сезоне Евролиги выступят испанские "Барселона", "Реал" (Мадрид), "Баскония" и "Валенсия" (wild card), турецкие "Анадолу Эфес" и "Фенербахче", немецкие "Альба" и "Бавария", французский АСВЕЛ, "Монако" (победитель Кубка Европы-2022), итальянские "Милан" и "Виртус Болонья", литовский "Жальгирис", греческие "Олимпиакос" и "Панатинаикос", израильский "Маккаби" из Тель-Авива, а также сербские "Црвена Звезда" и "Партизан" (wild card).