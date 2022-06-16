«Мы в Европе»: блогер рассказала, как сейчас попасть из России в Эстонию

«Ребята, мы в Европе! - воскликнула Валери Лайт, отметив, что они уже заехали в Эстонию. - Расскажу вкратце про границу. Первая граница — российская, там потребовали наши паспорта и документы на лечение, которые нам прислали из отеля». Приглашение прислали за несколько дней до отпуска. «Еще так смешно спросили: "Что, больные, да?"» - рассказывает Лайт о пересечении российской границы.

По ее словам, на эстонской границе была адекватная и хорошая девушка. На этот раз им надо было подтвердить наличие брони жилья. «На эстонской границе уже не надо говорить, что вы едете на лечение, потому что эстонцам надо говорить правду: куда вы едете и что это туристический визит», - уточняет Лайт.