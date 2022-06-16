Российская фуд-блогер Валери Лайт на прошлой неделе путешествовала по Эстонии и опубликовала видео под названием «Как попасть в Европу? Эстония - дверь в Европу для русских». Российские туристы до сих пор получают «визы здоровья» от эстонских отелей.
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«Мы в Европе»: блогер рассказала, как сейчас попасть из России в Эстонию
«Мы в Европе»: блогер рассказала, как сейчас попасть из России в Эстонию
«Ребята, мы в Европе! - воскликнула Валери Лайт, отметив, что они уже заехали в Эстонию. - Расскажу вкратце про границу. Первая граница — российская, там потребовали наши паспорта и документы на лечение, которые нам прислали из отеля». Приглашение прислали за несколько дней до отпуска. «Еще так смешно спросили: "Что, больные, да?"» - рассказывает Лайт о пересечении российской границы.
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