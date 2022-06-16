Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Словению

Накануне вечером она на своей площадке взяла верх над командой Словении со счетом 3:2 (27:25, 25:20, 25:27, 23:25, 15:10), cамой результативной у победительниц была Керту Лаак, набравшая 25 очков.

Благодаря успеху сборная Эстонии поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в 6 встречах. Опустившаяся на четвертую строчку Словения, у которой 6 очков, провела на одну игру меньше.