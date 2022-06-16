Женская сборная Эстонии по волейболу одержала свою вторую победу в европейской Серебряной лиге, передает rus.err.ee.
Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Словению
Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Словению
Накануне вечером она на своей площадке взяла верх над командой Словении со счетом 3:2 (27:25, 25:20, 25:27, 23:25, 15:10), cамой результативной у победительниц была Керту Лаак, набравшая 25 очков.
Благодаря успеху сборная Эстонии поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в 6 встречах. Опустившаяся на четвертую строчку Словения, у которой 6 очков, провела на одну игру меньше.
Следующий поединок эстонские волейболистки проведут в среду, 22 июня, дома с аутсайдером турнира, командой Люксембурга, проигравшей все пять своих игр со счетом 0:3.
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