Чт, 16.06.2022
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Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Словению

rus.postimees.ee
Женская сборная Эстонии по волейболу обыграла Словению
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Керту Лаак.
Керту Лаак. Фото: Marko Saarm/Sakala

Женская сборная Эстонии по волейболу одержала свою вторую победу в европейской Серебряной лиге, передает rus.err.ee.

Накануне вечером она на своей площадке взяла верх над командой Словении со счетом 3:2 (27:25, 25:20, 25:27, 23:25, 15:10), cамой результативной у победительниц была Керту Лаак, набравшая 25 очков.

Благодаря успеху сборная Эстонии поднялась на третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 8 очков в 6 встречах. Опустившаяся на четвертую строчку Словения, у которой 6 очков, провела на одну игру меньше.

Следующий поединок эстонские волейболистки проведут в среду, 22 июня, дома с аутсайдером турнира, командой Люксембурга, проигравшей все пять своих игр со счетом 0:3.

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