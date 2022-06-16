Численность медведей растет, а разрешений на охоту не выдается больше

По данным Департамента окружающей среды, по состоянию на 15 июня этого года медведи ради легкого перекуса разбили 48 ульев в Тартумаа и 28 ульев в Йыгевамаа. По всей Эстонии медведи уничтожили 211 ульев.

Согласно переданным в Департамент окружающей среды данным о нанесенном ущербе, в этом году медведи уничтожили 211 ульев по всей Эстонии. Фото: Хеэте Аусмеэль

Кто успел, тот успел

В этом году Герту Педая, занимающемуся пчеловодством и выращиванием клубники по нормативам щадящего земледелия в Тартумаа, пришлось уступить медведям девять ульев, в прошлом году медведи уничтожил один, а в позапрошлом году одиннадцать ульев. В прошлом году пчеловод установил вокруг ульев электропастуха, с помощью которого сумел отогнать косолапых.

Электрический пастух отпугивает медведей от ульев. Фото: Бритта Калган / Департамент окружающей среды

И в этом году установлен электропастух, а ульи, находившиеся раньше на опушке леса, были перенесены ближе к дому. Несмотря на это, девять ульев были разорены. В этом году медведь явился рано, уже в начале мая. «Пчелиная семья погибла, и девять ульев не принесут меда, что является большой потерей», — сказал Педая. Он добавил, что компенсация, выплаченная Департаментом окружающей среды, не покрывает весь ущерб.

Медведей стало слишком много, а разрешений на охоту на них выдается слишком мало, сказал Янек Райд, член правления охотничьего общества Пухья. В прошлом году Департамент окружающей среды выдал семь разрешений в Тартумаа и девять разрешений в Йыгевамаа.