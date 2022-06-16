В Йыгевамаа бродит медведица с пятью медвежатами, в Ляэне-Вирумаа под прицел камеры зашла медведица с четырьмя маленькими детенышами... Обеспокоены и охотники, и пчеловоды, поскольку число медведей за последние несколько лет резко выросло. Вместе с этим увеличился и ущерб, наносимый медведями, прежде всего проявляющийся в количестве разграбленных ульев, сообщает Postimees.
Численность медведей растет, а разрешений на охоту не выдается больше
По данным Департамента окружающей среды, по состоянию на 15 июня этого года медведи ради легкого перекуса разбили 48 ульев в Тартумаа и 28 ульев в Йыгевамаа. По всей Эстонии медведи уничтожили 211 ульев.
Кто успел, тот успел
В этом году Герту Педая, занимающемуся пчеловодством и выращиванием клубники по нормативам щадящего земледелия в Тартумаа, пришлось уступить медведям девять ульев, в прошлом году медведи уничтожил один, а в позапрошлом году одиннадцать ульев. В прошлом году пчеловод установил вокруг ульев электропастуха, с помощью которого сумел отогнать косолапых.
И в этом году установлен электропастух, а ульи, находившиеся раньше на опушке леса, были перенесены ближе к дому. Несмотря на это, девять ульев были разорены. В этом году медведь явился рано, уже в начале мая. «Пчелиная семья погибла, и девять ульев не принесут меда, что является большой потерей», — сказал Педая. Он добавил, что компенсация, выплаченная Департаментом окружающей среды, не покрывает весь ущерб.
Медведей стало слишком много, а разрешений на охоту на них выдается слишком мало, сказал Янек Райд, член правления охотничьего общества Пухья. В прошлом году Департамент окружающей среды выдал семь разрешений в Тартумаа и девять разрешений в Йыгевамаа.
Не нравится охотнику и то, что разрешения выдаются на весь уезд, а не распределяется по обществам. «В настоящее время правило таково, что кто успел первым, того и право. Некоторые регионы таким образом лишатся права на отстрел, и проблема останется нерешенной», — сказал он.
В прошлом году охотничьему союзу Пухья удалось получить еще одно, дополнительное разрешение. В настоящее время на подответственных им 12 000 гектарах живет дюжина медведей, а это, по словам Рейда, явно много.
По последним данным у нас было 950 медведей. Их больше всего в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и Йыгевамаа. У южной границы Эстонии медведей меньше.
Рейд не смог прокомментировать, почему количество медведей резко увеличилось. Но точно то, что в этом году пометы большие и мать с четырьмя сыновьями - частое явление. Вот пять медвежат у одной медведицы бывает довольно редко.
За увеличением численности медведей стоят хорошие источники пищи естественного происхождения и антропогенные , такие как овощные и клубничные поля, пояснил Пеэп Мянниль, главный специалист по промысловыму зверю Агентства по охране окружающей среды. «Медведей много, и есть прирост. Не слишком ли много медведей? Это относительно», — сказал он.
Хотя Агентство по охране окружающей среды соберет не представит данные мониторинга только в конце этого месяца, существует высокая вероятность того, что объем охоты останется более или менее таким же, как и в прошлом году.
Почти тысяча косолапых
Общая численность медведей в Эстонии осенью 2020 года составляла почти 950 особей. За несколько лет до того их было около 700. Так что состояние медведей можно оценить как очень хорошее. Больше медведей в Ляэне- и Ида-Вирумаа и Йыгевамаа, меньше в окрестностях южной границы Эстонии.
«У нас уже есть такие районы, где медведям становится тесновато», — признал Аймар Ракко, глава бюро охоты и биоценоза водной среды Департамента окружающей среды. Когда не хватает места для каждой особи, они и начинают проявлять склонность заявиться во двор к человеку. Основная цель охоты на медведя и есть предотвращение наносимого ими ущерба за счет уменьшения общего поголовья, при этом охота проводится на них как раз в тех местах, где они наносят наибольшие повреждения.
После Иванова дня заинтересованные лица встретятся и будут рекомендовать Департаменту окружающей среды, каковы должны быть объемы охоты. В круглом столе примут участие ученые, пчеловоды, защитники природы и фермеры.