Июньская смена в футбольных лагерях прошла очень успешно

Смены пройдут в Хаапсалу, на Кихну, в Лихула, Пылва, Ваймастерве и Таллинне – на стадионах Kotka и Sportland Arena. Вести детей будут 19 тренеров.

Дни в лагерях поделены на части: утром легкая тренировка и игры, затем обед и послеобеденные развлечения. В среду, 15 июня, на A. Le Coq Arena прошла большгая экскурсия, детвора встретилась с футболистами Константином Васильевым и Марко Меэритсом, а также представительницами женской сборной Лисетт Таммик, Кайри Химанен и Кэти Ыунпуу. Лагерь завершится в пятницу, все участники получат памятные призы и сувениры.

«Приятно, что в июне в наши лагеря набралось столько детей, - сказал Мартти Пукк, руководитель этого проекта. – Нам очень повезло и с погодой. Смена прошла интересно, было множество игр и тренировок. Ждем теперь всех желающих в августовские смены».