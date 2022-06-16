Рекорд последних 28 дней: в Эстонии резко подорожает электричество

Самой высокой — 355,01 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет поздно вечером с 21 до 22 часов, а самой низкой рано утром с 4 до 5 часов - 113,94 евро за мегаватт-час.

В последний раз такую большую ​​сумму за электроэнергию приходилось платить 20 мая, когда среднесуточная цена составляла 244,63 евро за мегаватт-час.

В Латвии в пятницу электричество будет стоить 230,35 евро за мегаватт-час, а в Литве - 253,77 евро за мегаватт-час. Однако в Финляндии электричество будет стоить на 22,1 процента меньше, чем в Эстонии - 177,30 евро за мегаватт-час.

Самая высокая цена на рынке электроэнергии Nord Pool в пятницу будет во Франции, где электроэнергия будет в среднем стоить 303,54 евро за мегаватт-час.