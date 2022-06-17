Роман Лейбов ⟩ Война, музы и русская культура

- Есть ли корреляция между массовостью, доступностью текста и его ценностью, живучестью?

- Мы не знаем. Никогда нельзя угадать. Сейчас все тексты доступны, но есть такие, которые сами к тебе прилетают. Поэзия сама не прилетает, надо протягивать ей руку. Корреляция есть между частотой исполнения и запоминанием. Гимн СССР играли каждое утро, и все его помнили, как ни хотелось забыть. То же самое со школьной программой. Входили в нее какие-то тексты – все помнили, а исключили в 90-е, – и никто не читает. Их разжаловали, и руку никто не протягивает.

- От этого раз жалования полшага до canсel Russian culture. Забанят ли теперь Маяковского?

- При советской власти его насаждали. Понятно, что чем больше насаждают, тем противнее. У тех, кто не ассоциировал себя с советской властью, была идиосинкразия к Маяковскому. Но когда эти люди начали писать новые школьные учебники, отменить Маяковского не вышло. Видно было, что это сильный поэт. Запретишь сегодня – завтра только его и будут читать.

- Но сейчас Украина как страдающая сторона нередко говорит, что русская литература виновата не меньше русского государства.