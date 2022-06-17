Здесь, в Эстонии, особенно остро стоит вопрос, каков будет облик русского человека, языка и культуры в нашей стране и в мире. Этот сложный вопрос обсудил в беседе с Postimees доктор филологии, специалист по русской литературе, один из пионеров русского интернета Роман Лейбов.
Роман Лейбов ⟩ Война, музы и русская культура
В Тарту прошел литературный фестиваль «Прима Виста», к которому был приурочен семинар на тему «Русские стихи: о войне, во время войны».
- Расскажите, в чем особенность именно этого проекта.
- Уже 24 февраля стало ясно, что мы больше не можем просто так разговаривать про русские стихи, как на онлайн-семинаре «Сильные тексты», который мы делали до этого на пару с Олегом Лекмановым (филолог, автор более десятка книг о русской литературе XX века – прим.ред.). Мы закрыли его в самом начале войны. Непонятно, как разговаривать о поэзии, как детям в глаза смотреть. Но «Прима Виста» еще раньше просила нас сделать нечто подобное, в том числе, на 9 мая. В этот день всегда говорили о войне. Сейчас мы говорим о той войне, которая идет. Поэтому должны звучать антивоенные стихи. Поэты остались при нас, и тексты нам известны. Они против агрессии. Когда я увидел, сколько людей в зале вытирают слезы, я понял, что мы какую-то правильную вещь сделали.
- Публика была молодая? Молодые читают и слушают стихи?
- Молодая публика тоже была. В Питере и Москве до недавнего времени поэтические вечера собирали много народа. Занимаются этим всем молодые люди. Хотя понятно, что это нишевый продукт. Мне один молодой человек объяснял: стихи – это как таблетка; маленькая и работает. Старая, проверенная временем штука. Я бы сказал, страдает серьезная повествовательная литература, сериалы отнимают у нее аудиторию. А стихи – они на месте, все в порядке.
- Есть ли корреляция между массовостью, доступностью текста и его ценностью, живучестью?
- Мы не знаем. Никогда нельзя угадать. Сейчас все тексты доступны, но есть такие, которые сами к тебе прилетают. Поэзия сама не прилетает, надо протягивать ей руку. Корреляция есть между частотой исполнения и запоминанием. Гимн СССР играли каждое утро, и все его помнили, как ни хотелось забыть. То же самое со школьной программой. Входили в нее какие-то тексты – все помнили, а исключили в 90-е, – и никто не читает. Их разжаловали, и руку никто не протягивает.
- От этого раз жалования полшага до canсel Russian culture. Забанят ли теперь Маяковского?
- При советской власти его насаждали. Понятно, что чем больше насаждают, тем противнее. У тех, кто не ассоциировал себя с советской властью, была идиосинкразия к Маяковскому. Но когда эти люди начали писать новые школьные учебники, отменить Маяковского не вышло. Видно было, что это сильный поэт. Запретишь сегодня – завтра только его и будут читать.
- Но сейчас Украина как страдающая сторона нередко говорит, что русская литература виновата не меньше русского государства.
- Все, что сейчас говорится на украинском языке, нужно внимательно и сочувственно выслушивать. Люди, это говорящие, сейчас находятся в состоянии психологического и эмоционального шока. Я не знаю, что они будут говорить через десять лет. И даже через два года. Когда говорят о русской культуре, заодно и Толстого приплетают. Есть за что упрекать Пушкина и Достоевского, но Толстой – ни сном ни духом, зайка и чистый анархист. Как можно упрекать анархиста в государственных преступлениях? Убежденного пацифиста – в развязывании войны? Украинцев можно здесь вынести за скобки, но когда это русские говорят – это странно. Русскую культуру отменяем, срываем с себя все одежды, и т. д.
- То есть запрос на покаяние – это что-то неуместное? Только если кому-то лично хочется?
- Хочется – не хочется, коллективная ответственность наступит всё равно. А лично... Те русские, которые говорят, что они больше не русские, и хотят «выруситься» – они тоже сейчас находятся в состоянии шока. Это не окончательное решение. Как будто мы проснулись в мире, где отменили Пушкина. Не бывает такого. Но исторические репутации могут меняться. Все, что произошло между Пушкиным и нами, нельзя отменить, и в этом Пушкин участвовал своими текстами. С этим уже ничего не сделаешь.
- Вы родом из Киева. Насколько это связь актуальна для вас?
- Я киевлянин. Всегда так себя ощущал. Там друзья, знакомые. Украинская национальная литература самоопределялась, в том числе, через различие с российской.
- Сейчас это повторится?
- Да, в значительной степени это так. Хотя каждый раз, когда украинской поэзии нужно было провести эту черту, украинские поэты начинали переводить русских авторов. Но в течение всего XXI века украинская поэзия – уже часть мировой литературы. Хотя сейчас всем не до этого. Кто хотел высказаться об этом, высказались между 2014 и 2022 годом.
- Сохранится ли поэзия, написанная украинскими поэтами по-русски?
- А куда она денется? Нет, конечно, кто-то будет демонстративно переходить на другой язык, но это – индивидуальные траектории.
- Сложилась ли в Украине модель альтернативной «русскости»?
- Скорее, это одна из моделей «украинскости» – не привязанные к России украинские граждане, говорящие по-русски. Это значительная часть населения крупных городов, может быть, кроме Львова. Это куча политиков, президент, огромное количество тех, кто сейчас воюет за Украину. Им не нужна альтернативная русскость. Они украинцы, которые говорят по-русски. То есть мы извне можем говорить, что у них есть такие-то свойства, но Россия им не нужна. Уже ни в каком качестве.
- Есть украинская русскоязычность, есть наша, эстонская, есть по соседству – в Латвии. Происходит ли формирование русскости вне России?
-Да она уже есть на самом деле. Это архаическая идея, что, во-первых, человек должен обязательно национально идентифицироваться, и эта идентичность должна быть одна, а во-вторых, что она равна лояльности к конкретному государству. Например, Европа придумала себе много новых идентичностей, не отказавшись от старой.
- Сохранится ли европейская русскость, если Россия окопается и замкнется?
- Если будет много людей, которые захотят эту русскость сохранять, и у них будет явно выраженная воля. Ведь что такое русскость? Это говорение на русском языке друг с другом, плюс критическое, но уважительное отношение к общему прошлому. Если такие люди будут нужны друг другу и убедительны для других, то все прекрасно сохранится. В Эстонии ведь все это давно существует. Может, не в очень хорошем воплощении, но мы стараемся.