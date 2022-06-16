Ляэнеметс: до Ивановой ночи Эстония нового правительства не получит

- Если раньше мы были сосредоточены скорее на вопросах, где у социал-демократов было меньше предложений, то вчера и сегодня – это дни, когда слушают скорее нас. Вчера мы говорили об опеке над пожилыми людьми: нельзя ли сделать места для пожилых в домах попечения бесплатными. Также говорили о том, что в Эстонии можно было бы увеличить необлагаемый налогами минимум до 800 евро, а люди могли бы через это получать на 100 евро больше, что помогло бы при резком росте цен. Сегодня обсуждали региональную политику. Если премьер-министр высказала мнение, что она хотела бы упразднить бесплатный общественный транспорт, то мы сегодня предложили, что скорее нужно подумать об уплотнении сети общественного транспорта. Одной возможностью для этого является замена отвечающего требованиям транспорта, увеличение пилотных проектов. Что будет с нашим предложением, мы не знаем, поскольку формат переговоров скорее такой, что мы выкладываем свои предложения на стол и в процессе возвращаемся к разным вопросам и уже смотрим возможности бюджета. Это и является причиной, почему мы ни в один из дней не смогли сказать что-то конкретное: пока мы не добрались до бюджета, нельзя ни о чем договориться.