Сегодня посольство Соединенных Штатов Америки отмечает столетие установления дипломатических отношений между Эстонией и США приемом в честь Дня независимости в резиденции американского посла в Таллинне, в Маарьямяэ, сообщает Postimees.
Галерея ⟩ В резиденции посла США в Таллинне проходит пышный прием: смотрите, кто пришел
Во время приема над Таллинном пролетели два истребителя ВВС США пятого поколения F-35, а также два самолета-заправщика KC-135.
Полет над резиденцией посла приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Ригой и Вильнюсом.
США признали независимость Эстонии 8 июля 1922 года.
Соединенные Штаты всегда были надежным сторонником независимости Эстонии и эстонского государства. Соединенные Штаты никогда не признавали советскую оккупацию Эстонии. Даже в те десятилетия, когда в Эстонии была чужая власть, государственный флаг независимой Эстонской Республики вместе с флагами других стран был в Госдепе США. Госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил его Эстонии как символ свободной Эстонии во время своего визита в Таллинн в 1991 году.
Посольство США в Эстонии в настоящее время возглавляет временный поверенный в делах Брайан Р. Рорафф.