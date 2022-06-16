Галерея ⟩ В резиденции посла США в Таллинне проходит пышный прием: смотрите, кто пришел

Во время приема над Таллинном пролетели два истребителя ВВС США пятого поколения F-35, а также два самолета-заправщика KC-135.

Полет над резиденцией посла приурочен к столетию установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Самолеты также пролетели над Ригой и Вильнюсом.

Соединенные Штаты всегда были надежным сторонником независимости Эстонии и эстонского государства. Соединенные Штаты никогда не признавали советскую оккупацию Эстонии. Даже в те десятилетия, когда в Эстонии была чужая власть, государственный флаг независимой Эстонской Республики вместе с флагами других стран был в Госдепе США. Госсекретарь США Джеймс Бейкер подарил его Эстонии как символ свободной Эстонии во время своего визита в Таллинн в 1991 году.