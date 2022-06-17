Директор Школы свободы: дети военных беженцев будут учиться на эстонском и украинском языках

- Да, сейчас происходит общение с родителями и детьми. И это очень много разных историй, которыми люди открыто и искренне делятся. Пару недель назад у меня была возможность познакомиться с той самой молодежью, которая придет в нашу школу 1 сентября. И мы с ними решили подумать, какую школу они хотят видеть. У них была возможность высказать свои идеи. Что я услышала от молодежи? Им сейчас не хватает близкого общения. Многие их друзья либо разъехались, либо остались в Украине. Дети скучают по родственникам, которых в силу обстоятельств сейчас не видят. У них есть желание с кем-то познакомиться, очутиться в безопасной среде, может быть, даже забыться, абстрагироваться от того, что сейчас происходит и с чем они живут каждый день. Это то, что я услышала от детей.