«Убийства, похищения, изнасилования и пытки». Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией

«Резолюция осуждает изгнание РФ из своих домов более миллиона мирных жителей Украины и их насильственную депортацию в Россию или на территории, находящиеся под ее временным контролем, с целью уничтожения украинской идентичности и осуществления насильственной ассимиляции мирных жителей, - сказано в сообщении. - Учитывая, что Россия и ее вооруженные силы в настоящее время совершают на Украине серьезные военные преступления, направленные на полное уничтожение украинского народа и его идентичности путем убийств, насильственной депортации, похищений, изнасилований и пыток, Сейм признал, что действия ВС РФ ее политических сил 〈…〉 являются депортацией украинского народа».



Литовский парламент подчеркивает, что среди депортированных гражданских лиц - около 200 тысяч детей.



«Этот документ важен, так как показывает, что, к сожалению, от агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, ждать ничего нового нельзя. Те же преступления против человечности, которые ведут отдельные страны, а может, и целые регионы, к возможному голоду и прочим страшным вещам... Цель данной резолюции также напомнить о начале наших массовых депортаций 81 год назад и обратить внимание всего мира, Евросоюза, внимание соответствующих организаций и учреждений на то, что происходит сегодня в Украине. Это не только война, убийства невинных мирных жителей, но и депортации», — сказала председатель комитета Сейма по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене.