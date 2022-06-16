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«Убийства, похищения, изнасилования и пытки». Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией

rus.postimees.ee
«Убийства, похищения, изнасилования и пытки». Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией
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Депутаты парламента Литвы поют гимн Украины в Большом дворе Сейма, 5 марта 2022 года
Депутаты парламента Литвы поют гимн Украины в Большом дворе Сейма, 5 марта 2022 года Фото: lrs.lt

Сейм Литвы 16 июня единогласно принял резолюцию о похищении и незаконной депортации украинцев, которую в настоящее время проводит Российская Федерация. Об этом в четверг сообщает сайт парламента республики.

«Резолюция осуждает изгнание РФ из своих домов более миллиона мирных жителей Украины и их насильственную депортацию в Россию или на территории, находящиеся под ее временным контролем, с целью уничтожения украинской идентичности и осуществления насильственной ассимиляции мирных жителей, - сказано в сообщении. - Учитывая, что Россия и ее вооруженные силы в настоящее время совершают на Украине серьезные военные преступления, направленные на полное уничтожение украинского народа и его идентичности путем убийств, насильственной депортации, похищений, изнасилований и пыток, Сейм признал, что действия ВС РФ ее политических сил 〈…〉 являются депортацией украинского народа».

Литовский парламент подчеркивает, что среди депортированных гражданских лиц - около 200 тысяч детей.

«Этот документ важен, так как показывает, что, к сожалению, от агрессивной России, будь то 80 лет назад или сегодня, ждать ничего нового нельзя. Те же преступления против человечности, которые ведут отдельные страны, а может, и целые регионы, к возможному голоду и прочим страшным вещам... Цель данной резолюции также напомнить о начале наших массовых депортаций 81 год назад и обратить внимание всего мира, Евросоюза, внимание соответствующих организаций и учреждений на то, что происходит сегодня в Украине. Это не только война, убийства невинных мирных жителей, но и депортации», — сказала председатель комитета Сейма по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Председатель комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене, 16 июня 2022 года
Председатель комитета по европейским делам Радвиле Моркунайте-Микуленене, 16 июня 2022 года Фото: lrs.lt
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