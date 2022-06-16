Чт, 16.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Переводы в Россию в обход санкций: мошенники изобрели новую схему

rus.postimees.ee
Переводы в Россию в обход санкций: мошенники изобрели новую схему
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мошенническая схема.
Мошенническая схема. Фото: swedbank

Swedbank обратился к клиентам с предупреждением о появлении новой мошеннической схемы: коммерческим клиентам банка якобы предлагают возможность денежных переводов в Россию, что сейчас запрещено введенными санкциями.

«Пользуясь ситуацией и ограничениями, связанными с войной в Украине, мошенники выдумывают все новые способы подобраться к средствам и данным клиентов банков. Просим не поддаваться на их уловки и не рисковать своими деньгами! Данная реклама не имеет никакого отношения к нашему банку», - сообщил Swedbank.

«Уважаемые клиенты, Swedbank подчиняется всем требованиям ЕС и OFAC в отношении международных санкций против Российской Федерации, а также против Республики Беларусь. Осуществляя платежи в Россию, клиенты подвергаются реальному риску потерять свои деньги, поэтому мы приостановили платёжные услуги в направлении России и Беларуси (за исключением единичных случаев)».

Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь https://bit.ly/3mUqQuc

Ключевые слова
Наверх