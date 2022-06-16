Swedbank обратился к клиентам с предупреждением о появлении новой мошеннической схемы: коммерческим клиентам банка якобы предлагают возможность денежных переводов в Россию, что сейчас запрещено введенными санкциями.
Переводы в Россию в обход санкций: мошенники изобрели новую схему
Переводы в Россию в обход санкций: мошенники изобрели новую схему
«Пользуясь ситуацией и ограничениями, связанными с войной в Украине, мошенники выдумывают все новые способы подобраться к средствам и данным клиентов банков. Просим не поддаваться на их уловки и не рисковать своими деньгами! Данная реклама не имеет никакого отношения к нашему банку», - сообщил Swedbank.
«Уважаемые клиенты, Swedbank подчиняется всем требованиям ЕС и OFAC в отношении международных санкций против Российской Федерации, а также против Республики Беларусь. Осуществляя платежи в Россию, клиенты подвергаются реальному риску потерять свои деньги, поэтому мы приостановили платёжные услуги в направлении России и Беларуси (за исключением единичных случаев)».
Подробнее об ограничениях можно прочитать здесь https://bit.ly/3mUqQuc