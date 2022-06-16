Переводы в Россию в обход санкций: мошенники изобрели новую схему

«Пользуясь ситуацией и ограничениями, связанными с войной в Украине, мошенники выдумывают все новые способы подобраться к средствам и данным клиентов банков. Просим не поддаваться на их уловки и не рисковать своими деньгами! Данная реклама не имеет никакого отношения к нашему банку», - сообщил Swedbank.

«Уважаемые клиенты, Swedbank подчиняется всем требованиям ЕС и OFAC в отношении международных санкций против Российской Федерации, а также против Республики Беларусь. Осуществляя платежи в Россию, клиенты подвергаются реальному риску потерять свои деньги, поэтому мы приостановили платёжные услуги в направлении России и Беларуси (за исключением единичных случаев)».