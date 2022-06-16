Фото ⟩ Шольц, Макрон и Драги встретились в Киеве с Зеленским

Ранее в этот день европейские политики посетили город Ирпень близ украинской столицы. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает DW.

После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами.

Европейские политики потрясены увиденным в Ирпене

Олаф Шольц осудил в Ирпене жестокость российской военной агрессии и заявил о бессмысленном насилии российских войск. "Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию", - подчеркнул канцлер ФРГ. Разрушения в Ирпене являются, по его словам, очень важным напоминанием о том, что что-то нужно делать, чтобы прекратить эту ужасную войну, которую Россия ведет с величайшей жестокостью, не обращая внимания на человеческие жизни.

Эмманюэль Макрон во время посещения Ирпеня подчеркнул, что там были совершены массовые убийства и военные преступления. "Это - героический город, отмеченный клеймом варварства", - добавил французский президент.

Поддержка Украины будет оказываться, пока это будет необходимо