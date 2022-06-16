Президент Украины Владимир Зеленский принял в четверг, 16 июня, прибывших с визитом солидарности в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса. Встреча политиков проходит за круглым столом, сообщает dpa.
Фото ⟩ Шольц, Макрон и Драги встретились в Киеве с Зеленским
Ранее в этот день европейские политики посетили город Ирпень близ украинской столицы. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, передает DW.
После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами.
Европейские политики потрясены увиденным в Ирпене
Олаф Шольц осудил в Ирпене жестокость российской военной агрессии и заявил о бессмысленном насилии российских войск. "Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию", - подчеркнул канцлер ФРГ. Разрушения в Ирпене являются, по его словам, очень важным напоминанием о том, что что-то нужно делать, чтобы прекратить эту ужасную войну, которую Россия ведет с величайшей жестокостью, не обращая внимания на человеческие жизни.
Эмманюэль Макрон во время посещения Ирпеня подчеркнул, что там были совершены массовые убийства и военные преступления. "Это - героический город, отмеченный клеймом варварства", - добавил французский президент.
Поддержка Украины будет оказываться, пока это будет необходимо
Канцлер Германии заверил Украину в дальнейшей полной поддержке в ее борьбе против российской агрессии. "Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, будет продолжена в финансовом, гуманитарном, а также военном плане. И мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", - заявил Шольц 16 июня в поезде по пути в Киев
В то же время, продолжал канцлер, мы еще раз ясно дадим понять, что введенные против России санкции имеют огромное значение. "Потому что они способствуют тому, что есть шанс, что Россия откажется от своего замысла и снова выведет свои войска. В этом и состоит цель", - подчеркнул Шольц.
Воздушная тревога в Киеве
Канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Драги приехали в украинскую столицу на спецпоезде из Польши. Отдельно от них в Киев прибыл президент Румынии Йоханнис. Ранее официально о визите европейских лидеров не заявляли по соображениям безопасности. Вскоре после прибытия политиков в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги, сообщает агентство dpa со ссылкой на своего корреспондента.