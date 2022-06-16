Оджочиде Обиди, студентка магистратуры Тартуского университета, протестует в вестибюле Технологического института на улице Ноорузе из-за своей итоговой оценки. Студентка подозревает, что причиной плохой оценки является расизм, сообщил Tartu Postimees.
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Иностранная студентка протестует из-за оценки своей магистерской работы
Иностранная студентка протестует из-за оценки своей магистерской работы
Родившаяся в Нигерии Обиди приехала в Тарту в 2020 году и поступила изучать биотехнологию.
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