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Иностранная студентка протестует из-за оценки своей магистерской работы

Эмили Либерг
Иностранная студентка протестует из-за оценки своей магистерской работы
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Ведомственному расизму должен быть положен конец, значится на плакате Оджочиде Обиди, оспаривающая оценку своей магистерской работы. К этому она добавила, что все студенты важны, и еще, что все чернокожие студенты важны.
Ведомственному расизму должен быть положен конец, значится на плакате Оджочиде Обиди, оспаривающая оценку своей магистерской работы. К этому она добавила, что все студенты важны, и еще, что все чернокожие студенты важны. Фото: Sille Annuk

Оджочиде Обиди, студентка магистратуры Тартуского университета, протестует в вестибюле Технологического института на улице Ноорузе из-за своей итоговой оценки. Студентка подозревает, что причиной плохой оценки является расизм, сообщил Tartu Postimees.

Родившаяся в Нигерии Обиди приехала в Тарту в 2020 году и поступила изучать биотехнологию.

Однако, по словам Обиди, радость от скорого окончания учебы сменилась разочарованием, когда выяснилось, что его магистерская работа получила плохую оценку, Е.

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