Эстония является одной из ведущих стран мира по поставкам военной помощи Украине - они уже нашли заметное применение в очагах войны, но и потерь избежать не удалось, пишет Postimees.
Отправленный из Эстонии в Украину бронетранспортер уничтожен в ходе артиллерийского обстрела
Сайт Ukrainian Weapons Tracker сегодня опубликовал в Твиттере сообщение о том, что полученный из Эстонии бронетранспортер Alvis 4 APC попал под артиллерийский обстрел российской армии и в результате пришел в негодность.
Экипаж поврежденного бронетранспортера покинул машину, после чего она была взята под контроль оккупантами.
Эстония, насколько известно, поставила Украине семь таких бронеавтомобилей 4х4. Как минимум четыре из них были переданы в распоряжение батальона "Кракен", воюющего на востоке Украины.
Бронетранспортеры Alvis 4, первоначально закупленные в Великобритании и использовавшиеся в миротворческих миссиях в островном государстве десятью годами ранее, были первоначально разработаны в Южной Африке.
Эти бронемашины подходят для патрулирования и должны выдерживать как огонь из ручного огнестрельного оружия, так и взрывы минометных мин.
Силы обороны Эстонии использовали бронеавтомобили Alvis в миссии в Афганистане.
#Ukraine: The first loss of a Ukrainian Alvis 4 APC- this one was damaged by artillery, abandoned by the crew and then captured by the Russian army.— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 16, 2022
Estonia supplied 7 of these armored vehicles to Ukraine and at least 4 of them were seen in hands of the Ukrainian "Kraken" unit. pic.twitter.com/VrgNaM2x9j