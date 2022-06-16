Отправленный из Эстонии в Украину бронетранспортер уничтожен в ходе артиллерийского обстрела

Сайт Ukrainian Weapons Tracker сегодня опубликовал в Твиттере сообщение о том, что полученный из Эстонии бронетранспортер Alvis 4 APC попал под артиллерийский обстрел российской армии и в результате пришел в негодность.

Экипаж поврежденного бронетранспортера покинул машину, после чего она была взята под контроль оккупантами.

Эстония, насколько известно, поставила Украине семь таких бронеавтомобилей 4х4. Как минимум четыре из них были переданы в распоряжение батальона "Кракен", воюющего на востоке Украины.

Бронетранспортеры Alvis 4, первоначально закупленные в Великобритании и использовавшиеся в миротворческих миссиях в островном государстве десятью годами ранее, были первоначально разработаны в Южной Африке.

Эти бронемашины подходят для патрулирования и должны выдерживать как огонь из ручного огнестрельного оружия, так и взрывы минометных мин.

Силы обороны Эстонии использовали бронеавтомобили Alvis в миссии в Афганистане.

