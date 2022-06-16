Глава "Газпрома" на ПМЭФ-2022: наш газ - наши правила

"Акцент в товарно-денежных отношениях перешёл на сторону товара, а "наш товар - наши правила", - добавил Миллер.

"Контур нового экономического устройства будет определять Российская Федерация", - уверен руководитель компании. Он добавил, что Россия в самое ближайшее время ещё больше ускорится в реализации восточной газовой программы.

Миллер также заявил, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не станут "соломинкой" для спасения энергетики Европы.