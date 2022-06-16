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Видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: медведь на обочине шоссе Таллинн-Тарту

rus.postimees.ee
Такое не каждый день увидишь: медведь на обочине шоссе Таллинн-Тарту
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Вечером в среду прямо на обочине шоссе Таллинн-Тарту медведь занимался своими делами и даже не отвлекался на проезжающие в нескольких метрах автомобили.

«Около 18.45 в деревне Анна у шоссе Таллинн-Тарту мы заметили медведя, который сначала перешел дорогу, а затем начал жевать траву и одуванчики», — рассказал Tartu Postimees Мадис Перли, запечатлевший уникальный момент.

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