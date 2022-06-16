Фото ⟩ «И как долго я переплачиваю?»: жительницу Таллинна возмутил бардак с ценниками

«Не знаю, как долго, сама того не подозревая, я переплачивала», — предупреждает жительница Таллинна сограждан, рассказывая о путанице в ценниках в столичном магазине. Представитель магазина заверил, что эта путаница не была злонамеренной: все произошло из-за роста цен, а ценники не были изменены из-за человеческого фактора.