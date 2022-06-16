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Фото ⟩ «И как долго я переплачиваю?»: жительницу Таллинна возмутил бардак с ценниками

Кетлин Крузе
«И как долго я переплачиваю?»: жительницу Таллинна возмутил бардак с ценниками
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Selver
Selver Фото: Mihkel Maripuu

«Не знаю, как долго, сама того не подозревая, я переплачивала», — предупреждает жительница Таллинна сограждан, рассказывая о путанице в ценниках в столичном магазине. Представитель магазина заверил, что эта путаница не была злонамеренной: все произошло из-за роста цен, а ценники не были изменены из-за человеческого фактора.

Жительница Таллинна поделилась неприятным опытом похода в магазин. «Люди, следите, пожалуйста, за ценами», — предупреждает она сограждан.

Дело в том, что Кэролин, посетившая Tondi Selver в Таллинне в понедельник, 13 июня, обнаружила, что на пульте самообслуживания магазина отображаются цены, которые отличаются от ценника.

«Случайно взгляд упал на пульт. Я пробила четыре бутылки гранатовой Värska. На ценнике была указана стоимость одной бутылки 1,49 евро. Цена четырех бутылок на пульте была 6,36 евро, хотя на самом деле она должна быть 5,96 евро».

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