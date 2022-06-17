Куннас: счет сражающимся за Украину гражданам Эстонии идет на десятки, но точных данных нет

- Известно, что эстонские военные и члены Кайтселийта, отправляющиеся воевать на стороне Украины, должны уволиться из эстонских Сил обороны или прекратить свое членство в ополчении. Но может ли эстонское государство найти какие-то способы, например, помочь экипировать этих людей?

- Повторюсь, что в официальном порядке у государства мало возможностей что-то делать в этом направлении. Также очевидно, что если люди поехали на эту войну, военнослужащими Сил обороны Эстонии они уже быть не могут. Равно как и членами Кайтселийта. Однако если возможности помощи со стороны государства ограничены, эстонское общество вполне может помогать эстонским добровольцам, отправляющимся сражаться за Украину, и оно уже им помогает. Причем разными способами.

- Может ли эстонское государство сделать хотя бы что-то для того, чтобы эти люди в связи со своим участием в войне на стороне Украины могли рассчитывать в Эстонии на какие-то социальные гарантии?

- Этот вопрос обязательно появится в повестке дня. Потому что становится совершенно очевидным, что эта война продлится еще немалое количество времени. Так что в будущем вполне возможно принятие каких-то решений на этот счет. Посмотрим, какими в итоге будут эти решения. Со временем станет понятнее, сколько эстонских ребят отправилось воевать за Украину. Еще раз скажу, что сейчас объективных данных на этот счет не имеется.