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Куннас: счет сражающимся за Украину гражданам Эстонии идет на десятки, но точных данных нет

Павел Соболев
Куннас: счет сражающимся за Украину гражданам Эстонии идет на десятки, но точных данных нет
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  • Там, где добровольцам не может помочь эстонское государство, им может помочь эстонское общество
  • Северодонецк — чисто политическая цель для РФ, военным достижением могло бы стать взятие Краматорска
  • Для перелома в войне Украине нужно создать новые танковые и мотострелковые подразделения

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу (фракция EKRE), заместитель председателя парламентской комиссии по гособороне, офицер резерва, подполковник Лео Куннас среди прочего ответил на вопросы, касающиеся граждан Эстонии, воюющих за Украину, а также текущей ситуации на фронтах.

- На этой неделе в эстонской прессе появилось сразу несколько материалов о сражающихся за Украину гражданах Эстонии. Сколько может быть таких людей? Какие возможности есть у эстонского государства, чтобы их поддержать?

- Никаких достоверных данных о количестве воюющих за Украину эстонцев у эстонских властей, конечно, нет. Ну, по-видимому, речь идет о нескольких десятках. На одной фотографии, где были запечатлены бойцы с эстонским флагом, можно было насчитать шестнадцать парней. Наверняка есть и отдельные эстонские граждане, которые воюют в других местах. Думаю, счет эстонским гражданам, сражающимся за Украину, идет на десятки.

- Сможет ли эстонское государство каким-то образом помочь этим людям, если кто-то из них, допустим, попадет в плен? Сможет ли Эстония в случае необходимости сделать что-то для эвакуации раненых?

- Разумеется, по официальным каналам государству трудно заниматься такими вещами. Неофициальные же возможности существуют, но тут важно, чтобы и эстонское общество было готово принимать участие в оказании такой помощи. Если кто-то из эстонских граждан получит на войне ранения, то по возвращении этих людей в Эстонию их обязательно будут лечить. Это обязательно будет обеспечено.

Самое же худшее, что может случиться, это попадание в плен. В этой ситуации помочь людям будет уже крайне тяжело. Тут я могу сказать только то, что просто не стоит сдаваться в плен к российским войскам.

- Известно, что эстонские военные и члены Кайтселийта, отправляющиеся воевать на стороне Украины, должны уволиться из эстонских Сил обороны или прекратить свое членство в ополчении. Но может ли эстонское государство найти какие-то способы, например, помочь экипировать этих людей?

- Повторюсь, что в официальном порядке у государства мало возможностей что-то делать в этом направлении. Также очевидно, что если люди поехали на эту войну, военнослужащими Сил обороны Эстонии они уже быть не могут. Равно как и членами Кайтселийта. Однако если возможности помощи со стороны государства ограничены, эстонское общество вполне может помогать эстонским добровольцам, отправляющимся сражаться за Украину, и оно уже им помогает. Причем разными способами.

- Может ли эстонское государство сделать хотя бы что-то для того, чтобы эти люди в связи со своим участием в войне на стороне Украины могли рассчитывать в Эстонии на какие-то социальные гарантии?

- Этот вопрос обязательно появится в повестке дня. Потому что становится совершенно очевидным, что эта война продлится еще немалое количество времени. Так что в будущем вполне возможно принятие каких-то решений на этот счет. Посмотрим, какими в итоге будут эти решения. Со временем станет понятнее, сколько эстонских ребят отправилось воевать за Украину. Еще раз скажу, что сейчас объективных данных на этот счет не имеется.

- Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что с начала войны в Украине российская армия потеряла 20-30 процентов бывшей у нее в распоряжении бронетехники. По мнению Милли, это колоссальные потери. Так же Милли сказал, что украинцы все лучше и лучше воюют с помощью артиллерии и все эффективнее проводят маневры, затрудняющие положение противника. Действительно ли украинская армия начинает все очевиднее превосходить противника не только в моральном духе, но и в профессионализме?

- Нужно все-таки признать, что и украинская сторона несет большие потери в технике. Следует понимать, что украинская армия может очень успешно воевать, так сказать, на близком расстоянии. Если говорить, скажем, об артиллерийских орудиях дальностью до пяти километров. А в части противотанковых орудий у Украины есть даже перевес. Но если говорить об орудиях дальностью от пяти до тридцати километров, то тут очевидный перевес у россиян. У них просто больше такой артиллерии, больше устройств залпового огня. Этот перевес — не 10:1, как утверждает украинская сторона, но, по крайней мере, 3:1 уж точно. А на самых важных участках — и 5:1. Разумеется, этот перевес очень существенно влияет на ход войны.

Конечно, Украине очень не хватает боеприпасов. Украина должна очень бережливо относиться к своим снарядам и ракетам. Стараться делать так, чтобы все запуски приводили к поражению целей, а не стрелять куда попало. Дефицит боеприпасов, имеющийся у Украины, тоже сильно отражается на ходе войны.

- Многие военные аналитики говорят, что взятие Северодонецка и Лисичанска — это в большей степени политическая, чем военная цель России, так как эти города, особенно Северодонецк, практически разрушены. Утверждается, что у занятия этих городов нет никакой стратегической важности, и у России сейчас нет особенных ресурсов для дальнейшего наступления оттуда. Получается, что Россия хочет заявить о контроле над всей Луганской областью и объявить это крупной победой, хотя на самом деле это будет контроль над руинами?

- Если говорить о взятии Северодонецка, то это и впрямь чисто политическая цель. Куда более важное военное значение могло бы иметь взятие Краматорска и Славянска. Именно в Краматорске находится сейчас командование украинской группировкой на донецком направлении. Да, взяв Северодонецк и Лисичанск, Россия смогла бы объявить, что ею захвачена вся территория Луганской области. Но в военном смысле это достижение действительно особой ценности не имело бы.

Первоначальной политической целью Владимира Путина был и захват всей территории Донецкой области. Но если там российское наступление будет продвигаться такими же темпами, как сейчас, то для выполнения этой цели потребуется огромное количество времени. Если же мы порассуждаем о возможности украинской стороны перейти в стратегическое контрнаступление, то придется констатировать, что сейчас у украинской стороны не хватает для этого средств.

Украина недавно объявила, что будет создавать армию численностью в миллион человек. Это будет армия военного времени. Россия пока не объявляла ни военного положения, ни мобилизации. Ни полной, ни частичной. Это означает, что скоро у Украины живой силы в военном смысле будет больше, чем у России. Украина сможет быстро восполнять потери и создавать новые подразделения. Сейчас главный вопрос в том, какими будут эти новые подразделения.

Будет ли это легкая пехота, с ручным оружием, с противотанковыми орудиями, с ПВО малой дальности на грузовиках и джипах. Или же будут создаваться новые мотострелковые, танковые части. Это зависит от оружейных поставок Запада, которые пока, увы, недостаточно велики.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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