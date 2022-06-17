Студия Postimees: чем эстонское государство может помочь сражающимся за Украину гражданам Эстонии?

- Известно, что эстонские военные и члены Кайтселийта, отправляющиеся воевать на стороне Украины, должны уволиться из эстонских Сил обороны или прекратить свое членство в ополчении. Но может ли эстонское государство, например, помочь экипировать этих людей? Могут ли эти люди потом рассчитывать в Эстонии на какие-то социальные гарантии? Будет ли организовываться эвакуация для раненых в случае необходимости?

- Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что до войны в Северодонецке жили около 120 000 человек, а сейчас в городе осталось около 15 000 жителей. Как сказал Гайдай, это те люди, которые ни в какую не хотели уезжать. Насколько сильно влияет на ход военных действий в Северодонецке наличие в нем большого количества мирного населения? Ясно, что российскую армию судьба этих людей не волнует, но насколько их присутствие мешает украинским защитникам города? Приходится ли им ограничивать себя в каких-то боевых действиях и отвлекаться от них на оказание бытовой помощи гражданским лицам?

- Американский Институт изучения войны отмечает, что российские власти продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих программ на оккупированных территориях. В Мариуполе неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС России. Открытие школ в оккупированном Бердянске усложняется из-за сопротивления украинских учителей, которые отказываются преподавать по российским программам. Насколько вообще в сегодняшних условиях на территории Украины может быть эффективна партизанская война? Насколько она способна влиять на общую картину положения на линиях фронта?