Студия Postimees: повторится ли в Северодонецке трагедия Мариуполя?

- Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что до войны в Северодонецке жили около 120 000 человек, а сейчас в городе осталось около 15 000 жителей. Как сказал Гайдай, это те люди, которые ни в какую не хотели уезжать. Насколько сильно влияет на ход военных действий в Северодонецке наличие в нем большого количества мирного населения? Ясно, что российскую армию судьба этих людей не волнует, но насколько их присутствие мешает украинским защитникам города? Приходится ли им ограничивать себя в каких-то боевых действиях и отвлекаться от них на оказание бытовой помощи гражданским лицам?

- Американский Институт изучения войны отмечает, что российские власти продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих программ на оккупированных территориях. В Мариуполе неизвестные украинские партизаны преследовали сотрудников МЧС России. Открытие школ в оккупированном Бердянске усложняется из-за сопротивления украинских учителей, которые отказываются преподавать по российским программам. Насколько вообще в сегодняшних условиях на территории Украины может быть эффективна партизанская война? Насколько она способна влиять на общую картину положения на линиях фронта?

- Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли заявил, что с начала войны в Украине российская армия потеряла до 30 процентов бывшей у нее в распоряжении бронетехники. Также Милли сказал, что украинцы все лучше и лучше воюют с помощью артиллерии и все эффективнее проводят маневры, затрудняющие положение противника. Действительно ли украинская армия начинает существенно превосходить противника не только в моральном духе, но и в профессионализме?