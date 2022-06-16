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Президент Эстонии провозгласил три закона

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Президент Эстонии провозгласил три закона
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Teele Toova

Президент Алар Карис провозгласил законы, касающиеся деятельности библиотеки-депозитария, создания регистра организации оказания медицинских услуг и беспилотных летательных аппаратов.

С Законом о внесении изменений в Закон об Эстонской национальной библиотеке и в Закон об авторском праве прекращается деятельность Эстонской депозитарной библиотеки как отдельного государственного учреждения, и ее функции переходят Эстонской национальной библиотеке. В новом отреставрированном здании Национальной библиотеки также запланированы необходимые помещения под библиотеку для слепых и улучшенная доступность.

Законом о внесении изменений в Закон об организации оказания медицинских услуг и в другие связанные с ним законы унифицируются существующие разрозненные базы данных, чтобы обеспечить единое управление данными трех регистров – государственного регистра медицинских работников, регистра провизоров и фармацевтов и государственного регистра лицензий на оказание медицинских услуг – в новой информационной системе оказания медицинских услуг. Кроме того, законом предусмотрена возможность электронной регистрации медицинских работников. Также были внесены поправки в Закон о подоходном налоге. В дальнейшем оплата услуг логопеда работодателем больше не будет являться специальной льготой.

Законом о внесении изменений в Закон об авиации и в другие законы упорядочиваются требования к государственной авиации, создается основа для ограничения полетов беспилотных летательных аппаратов и упорядочиваются требования, связанные с использованием воздушного пространства в целях государственной обороны.

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