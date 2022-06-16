Президент Эстонии провозгласил три закона

С Законом о внесении изменений в Закон об Эстонской национальной библиотеке и в Закон об авторском праве прекращается деятельность Эстонской депозитарной библиотеки как отдельного государственного учреждения, и ее функции переходят Эстонской национальной библиотеке. В новом отреставрированном здании Национальной библиотеки также запланированы необходимые помещения под библиотеку для слепых и улучшенная доступность.

Законом о внесении изменений в Закон об организации оказания медицинских услуг и в другие связанные с ним законы унифицируются существующие разрозненные базы данных, чтобы обеспечить единое управление данными трех регистров – государственного регистра медицинских работников, регистра провизоров и фармацевтов и государственного регистра лицензий на оказание медицинских услуг – в новой информационной системе оказания медицинских услуг. Кроме того, законом предусмотрена возможность электронной регистрации медицинских работников. Также были внесены поправки в Закон о подоходном налоге. В дальнейшем оплата услуг логопеда работодателем больше не будет являться специальной льготой.