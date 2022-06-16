Видео ⟩ Вытащили из машины и повалили на асфальт: полиция посреди дороги задержала водителя

На видео, присланном очевидцем, запечатлено, как полицейская машина перекрыла дорогу, а водитель оставшейся стоять на светофоре машины добровольно не выходит, поэтому стражи порядка вынуждены применить силу, чтобы вытащить водителя из автомобиля.

На видео слышно, как лежащий на асфальте водитель, которого держат полицейские, кричит несколько раз: «Подождите, я выхожу!»

Полиция сообщила, что странное поведение мужчины могло быть вызвано наркотическим опьянением.

По словам руководителя патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа, полиция в ходе обычного рабочего процесса поймала водителя с подозрением на наркотическое опьянение.

«Возможное опьянение мужчины установит экспертиза, ответ на которую пока не получен», — сказал Мурумаа.

Полиция не стала оглашать более подробную информацию по делу, поскольку производство еще не завершено.

По словам очевидца, полиция в понедельник отстранила от вождения мужчину, которого уже ранее ловили за рулем в наркотическом опьянении.

Если на видео тот же человек, о котором говорит очевидец, то осенью 2019 года Пярнуский уездный суд признал его виновным в нескольких преступлениях насильственного характера и в вождении в состоянии наркотического опьянения. Тогда у этого человека в моче был обнаружен кокаин.