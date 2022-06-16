«Мама, нашего папы больше нет?» Истории украинских солдат, не вернувшихся с войны

Романа похоронили 9 мая на военном кладбище в Житомире.

"Наш отец, человек военный, на похоронах так и сказал: это война. Но никто никогда не ожидал, что это может произойти именно с тем человеком, которого ты любишь", - говорит Григорий Солонинка.

Наталья Шамрицкая сама сообщила о смерти сына в его воинскую часть.

В трубку расплакалась его начальница. Она рассказала, как в первый день войны Илья на БТРе вывез из окружения людей, в том числе и ее.

"Что мой сын герой, я и так знала. Он был героем для меня дома. Он всегда будет воином Мариуполя", - говорит Наталья.

Она посвятила сыну стихотворение ко Дню вышиванки. Тогда Наталья еще не знала, что Илья погиб.

Сину, вдома, яблуні цвітуть,

І співає соловейко зранку.

І дощі травневі теплі йдуть.

Україна одягнула вишиванку.

"Я не знаю, как мне привыкнуть жить без него. Я буду его любить, пока буду дышать", - говорит Наталья, потерявшая на войне единственного сына.

В подготовке статьи участвовала Анна Черноус

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