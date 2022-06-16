Поправкой Осиновский упразднит должность омбудсмена Таллинна

«Это мое предложение. Я, конечно, не делаю это в одиночку, я обсудил это с представителями фракций собрания, но предложение вношу я», - сказал Осиновский на заседании горсобрания.

Первая поправка, которую предложил Осиновский, заключается в отмене главы Таллиннского устава, озаглавленной «Городской омбудсмен». По словам Осиновского, этот институт не оправдал себя, обходясь налогоплательщикам более чем в 100 000 евро в год. «Мы только что услышали здесь обзор деятельности городского омбудсмена, и я не думаю, что роль, которую он играл до сих пор, необходима. Это не касается конкретного человека, это действительно вопрос необходимости или отсутствия необходимости в данном институте», — пояснил Осиновский горсобранию.

Судя по всему, Осиновский также получил одобрение Центристской партии на упразднение должности омбудсмена, поскольку когда на этой неделе Postimees спросил мэра Михаила Кылварта об угрозе исчезновения должности омбудсмена, мэр только улыбнулся и сказал, что в Эстонии демократия, и решение принимает горсобрание.

Остальные изменения касались запросов и установления инфочасов (по аналогии с Рийгикогу), а также компенсация для членов горсобрания.

«Эта поправка к уставу — один из брежневских пакетов. С одной стороны, докладчик представил ее как демократическую инициативу, и такие элементы действительно есть. Но с другой стороны, загадочно и непонятно, по чьей инициативе возник такой каскад компенсаций. Мы призывали разделить эти две вещи. Одно дело - поправки в устав, а другое - компенсации, но это не нашло отклика, и учитывая этот контекст, мы не видим причин в итоговом голосовании отдавать голоса фракции "Отечество" за этот документ», - сказал председатель фракции «Отечество» Урмас Рейнсалу.

Окончательное голосование по проекту было отложено из-за того, что председательствовавший на горсобрании зампред Калле Кландорф (Центристская партия) объявил перерыв.