Фото и видео ⟩ Первый участок границы Эстонии с Россией закрыли на замок

«Было запланировано построить участок границы протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Благодаря быстрым темпам строительства и благоприятным погодным условиям работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока», - сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.

«Это важный день не только для эстонских пограничников, полиции и других жителей Эстонии, но и для Европейского Союза, потому что за нашими спинами начинается внешняя граница Европейского Союза. Теперь она лучше защищена», — сказал канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс.

В начале мая МВД Эстонии сообщило, что начались работы и на втором участке длиной в 40 км.

Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная граница составляет 136 километров, остальная часть пролегает по Чудскому озеру и реке Нарова.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.