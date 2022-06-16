Эстония на год раньше запланированного завершила обустройство первого участка сухопутной границы с Россией.
Фото и видео ⟩ Первый участок границы Эстонии с Россией закрыли на замок
«Было запланировано построить участок границы протяженностью 23,5 км между Эстонией и Россией. Благодаря быстрым темпам строительства и благоприятным погодным условиям работы первого этапа строительства были завершены на год раньше срока», - сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.
«Это важный день не только для эстонских пограничников, полиции и других жителей Эстонии, но и для Европейского Союза, потому что за нашими спинами начинается внешняя граница Европейского Союза. Теперь она лучше защищена», — сказал канцлер Министерства внутренних дел Тармо Мийлитс.
В начале мая МВД Эстонии сообщило, что начались работы и на втором участке длиной в 40 км.
Всего протяженность границы с Россией составляет 336 км, из которых сухопутная граница составляет 136 километров, остальная часть пролегает по Чудскому озеру и реке Нарова.
Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.
Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.