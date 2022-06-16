Как бывшая участница латышского хора стала тяжелой артиллерией кремлевской пропаганды?

После преступного вторжения России в Украину Кремль и российские СМИ с новой силой начали пропагандистскую кампанию, неустанно называя российскую агрессию в Украине "спецоперацией, чтобы победить нацистов". Созданный российским предпринимателем и критиком кремля Михаилом Ходорковским проект исследовательской журналистики Центр "Досье" выяснил, что один из авторов методического справочника кремлевской пропаганды - чиновница из Офиса президента России, у которой тесные связи с Латвией. Она считается тяжелой артиллерией российской пропаганды, пишет Rus.TVNET.