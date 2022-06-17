Избиения и пытки током: ужасы российской фильтрации украинцев

Когда российские солдаты поняли, где он работал, Вадима отвели в другое здание. Там, по его словам, сепаратисты задавали ему "глупые вопросы" и избивали. "Они применяли электроток. Я чуть не умер. Я успел и подавился выпавшими из зубов пломбами", - говорит Вадим. Мужчину вырвало и он потерял сознание. "Они были в ярости. Когда я очнулся, мне велели все убрать и продолжили быть током".

Пытки, по словам Вадима, прекратились только после вмешательства российских офицеров. Они провели еще один допрос, а потом, наконец, отпустили Вадима. Когда он уходил, он увидел, как выносят молодую женщину, которую во время фильтрации опознали как служащую суда.

"У нее на голове был пластиковый пакет, руки были связаны, - говорит Вадим. - Ее мать стояла на коленях, умоляя не забирать дочь".

Вадима освободили на одном условии: он должен был отправиться в Россию. С начала войны около 1,2 млн украинцев, в том числе тысячи мариупольцев, были отправлены в Россию насильно, говорят украинские власти.

Россия отрицает, что массово депортирурет людей, что по международному праву может считаться военным преступлением. В России говорят, что просто помогают тем, кто и так хочет уехать. Украина утверждает, что это далеко не так.

Тень Андрея Фото: BBC