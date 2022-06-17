Парламент на внеочередном заседании рассмотрит снижение акцизов на топливо

«Правительства ряда стран в условиях небывалой инфляции уже озаботились вопросом снижения акцизов. Недавно подобную меру приняли и в Латвии. Наше правительство также не должно оставаться в роли стороннего наблюдателя. Цены на топливо бьют все рекорды, а также оказывают непосредственное влияние на формирование цен на остальные товары и услуги. У государства есть возможность помочь людям и предприятиям, снизив акцизы. Нельзя допускать ситуацию, когда жители приграничных районов будут массово заправляться в соседней Латвии», - сказал депутат парламента Таави Аас.