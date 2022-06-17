Опрос зафиксировал рост популярности центристов и "Отечества"

По сравнению с маем поддержка центристов увеличилась с 13 до 17 процентов, а отечественников - с 6 до 10 процентов, пишет Rus.ERR.

Лидирует по-прежнему Партия реформ, за которую готовы голосовать 31% избирателей, но рост ее популярности остановился.

Поддержка EKRE снизилась с 19 до 18 процентов, а партии "Ээсти 200" - с 16 до 12 процентов.