По данным опроса социологической фирмы Turu-uuringute AS, Центристской партии и "Отечеству" удалось поднять в июне свой рейтинг.
Опрос зафиксировал рост популярности центристов и "Отечества"
Опрос зафиксировал рост популярности центристов и "Отечества"
По сравнению с маем поддержка центристов увеличилась с 13 до 17 процентов, а отечественников - с 6 до 10 процентов, пишет Rus.ERR.
Лидирует по-прежнему Партия реформ, за которую готовы голосовать 31% избирателей, но рост ее популярности остановился.
Поддержка EKRE снизилась с 19 до 18 процентов, а партии "Ээсти 200" - с 16 до 12 процентов.
Рейтинг социал-демократов сократился на один процентный пункт до 7 процентов.