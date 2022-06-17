На ЧМ по параплаванию Матц Топкин занял 11-е место на дистанции 50 м

«Вчерашнее напряжение сказывалось на ногах, последние 15 метров были очень сложными, - сказал Топкин после соревнований. – Сегодняшний результат был ожидаем, после вчерашнего заплыва на спине можно было бы предположить, что сегодняшнее соревнование будет тяжелым, но я сумел проплыть дистанцию даже быстрее, чем вчера».

Топкин участвовал в соревновательном классе S4 в трех дистанциях по 50 м: баттерфляй, на спине и вольный стиль. В баттерфляе он пришел девятым, на спине – четвертым и вольным стилем – 11-м.

«В целом я доволен, но есть куда расти. Надеюсь, на следующем чемпионате я буду в лучшей форме и сумею плыть быстрее», - подытожил пловец.

Сусанна Каул заняла на дистанции 50 м вольным стилем среди женщин в классе S10 пятое место и продолжит соревнования сегодня на дистанции 100 м вольным стилем.

За результатами чемпионата мира по параплаванию можно следить здесь.