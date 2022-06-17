Неожиданный итог раскопок: в братской могиле в Отепя никто не похоронен

Памятник была создан в 1957 году на углу Тартуского шоссе и Палупера-теэ, где, по данным советских времен, в братской могиле были похоронены 34 человека, пишет Rus.ERR.

Директор Военного музея Хеллар Лилль заявил, что итоги раскопок стали неожиданностью: "Обычно не совпадают данные о числе похороненных людей, но тот факт, что военная могила оказалась полностью пропагандистской фальсификацией, нечто новое для Эстонии".