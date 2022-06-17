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Неожиданный итог раскопок: в братской могиле в Отепя никто не похоронен

rus.postimees.ee
Неожиданный итог раскопок: в братской могиле в Отепя никто не похоронен
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Памятник была создан в 1957 году на углу Тартуского шоссе и Палупера-теэ, где, по данным советских времен, в братской могиле были похоронены 34 человека.
Памятник была создан в 1957 году на углу Тартуского шоссе и Палупера-теэ, где, по данным советских времен, в братской могиле были похоронены 34 человека. Фото: Maarius Suviste

Раскопки, инициированные волостью Отепя и проведенные по решению Комиссии по военным могилам и министра обороны, показали, что под отепяским памятником павшим во Второй мировой войне нет никаких останков.

Памятник была создан в 1957 году на углу Тартуского шоссе и Палупера-теэ, где, по данным советских времен, в братской могиле были похоронены 34 человека, пишет Rus.ERR.

Директор Военного музея Хеллар Лилль заявил, что итоги раскопок стали неожиданностью: "Обычно не совпадают данные о числе похороненных людей, но тот факт, что военная могила оказалась полностью пропагандистской фальсификацией, нечто новое для Эстонии".

Старейшина волости Отепя Яанус Баркала заявил, что местное поверье нашло подтверждение: "Старожилы говорили, что там никто не похоронен. Я рад, что городское пространство Отепя избавилось от расположенного в неподходящем месте и фиктивного памятника".

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