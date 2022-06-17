Спортивный мир Финляндии постигла тяжелая утрата – на 44-м году жизни скончался легкоатлет Ари-Пекка Латту.
После тяжелого заболевания скончался известнейший финский легкоатлет
После тяжелого заболевания скончался известнейший финский легкоатлет
В начале карьеры Латту занимался прыжками в высоту, его личный рекорд: 2,19 м. После тяжелой травмы он завершил карьеру в этой дисциплине и попробовал другое направление – бег с препятствиями на дистанции 400 м.
Личным рекордом спортсмена, который начал заниматься бегом с препятствиями с 2000 года, стало время 49,36 – до 2014 года это был и рекорд Финляндии. Несколько раз Латту становился чемпионом Финляндии.
В 2005 году спортсмен участвовал и в чемпионате мира в Хельсинки. В беге с препятствиями он сумел дойти до полуфинала, и занял итоговое 19-е место.
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