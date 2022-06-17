После тяжелого заболевания скончался известнейший финский легкоатлет

В начале карьеры Латту занимался прыжками в высоту, его личный рекорд: 2,19 м. После тяжелой травмы он завершил карьеру в этой дисциплине и попробовал другое направление – бег с препятствиями на дистанции 400 м.

Личным рекордом спортсмена, который начал заниматься бегом с препятствиями с 2000 года, стало время 49,36 – до 2014 года это был и рекорд Финляндии. Несколько раз Латту становился чемпионом Финляндии.