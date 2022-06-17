Сергей Лавров - Би-би-си: "Меня глаза Запада не интересуют вообще"

"Это борьба с нацизмом?" - спросил корреспондент Би-би-си.

"Вы знаете, к сожалению, международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая - к огромному моему сожалению - генерального секретаря ООН, и многих других представителей Организации объединенных наций подвержены давлению Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад", - ответил Лавров.

"То есть получается Россия опять белая и пушистая?" - спросил журналист.

"Нет, Россия не белая и не пушистая. Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть", - ответил министр.

Как рассказывала Би-би-си, Ягодное находится в 140 км к северу от Киева под Черниговом и недалеко от границы с Беларусью. Село находилось под контролем российской армии почти месяц. Когда военные вошли в село, они забрали мужчин, женщин и детей из домов, угрожая им оружием, и отвели в подвал местной школы, где продержали четыре недели.

Розенберг и Лавров Фото: BBC

"А вы считаете, у вас независимый суд?"