На чужой земле: Нарвская Венеция

В Нарве вдоль реки есть что посмотреть. Главная достопримечательность – даже не крепость, а Кренгольм, чьей мощи хватит на оба берега! А рукотворное море хоть и носит имя города, но только на восемнадцать процентов принадлежит Эстонии. Как и Нарвская ГЭС, от которой в Нарве – половина плотины. А южнее Кренгольма есть и вовсе неожиданные места.
Порт Кулгу в одноименном нарвском районе недавно благоустроен и выглядит совсем по-европейски. Берега водохранилища изрезаны каналами, на которых не счесть гаражей, но не автомобильных, а лодочных. Выглядят эти лодочные гаражи, которые принято называть «эллингами», необычно и уже зарекомендовали себя, как отличный туристический объект. Да и неофициальное название у этого района есть – Нарвская Венеция.
Творческая молодежь эти гаражи давно заприметила. Именно здесь снимали сумасшедший и чрезвычайно органичный в своем безумии клип «Für Оксана», рассказывающий о любви нарвитянки и столичного крутого парня.
Именно здесь, в одном из гаражных боксов в этом году поселятся художники, выбранные на конкурсной основе не менее экзотической, чем само это место, Нарвской арт-резиденцией. Два художника будут жить в эллинге со всеми неудобствами, чтобы за три недели придумать специально для Нарвской Венеции художественную интервенцию – инсталляцию, мероприятие, выставку или другой проект. Минимальная продолжительность интервенции составляет три недели, но может оказаться и длиннее, если художники проникнутся венецианской жизнью.
Венецианские берега
Чуть в стороне от гаражей – обычные дачные кооперативы с разномастными домиками. Еще дальше проходит широкий канал, на одном берегу которого и расположено самое сердце Нарвской Венеции. Здесь лодочные гаражи надстроили еще на этаж, оснастили крутыми лесенками, легкими балконами и глубокими лоджиями, на причалах установили беседки, скамейки и диванчики. Причалы украсили резьбой по дереву, усеяли клумбами и, естественно, заставили мангалами.
Здесь заготавливают дрова, чтобы жить до глубокой осени, устраивают пикники и просто обеды на свежем воздухе, купаются, рыбачат. В общем – дачи как дачи, только на воде. А сзади, по суше, проходит улица Электрияама, по которой эти гаражи числятся. Там – никакой романтики: сложенные из нарвских блоков кривоватые стены, а напротив за заборчиками разбиты настоящие сады и огороды с теплицами.
Получается двойная жизнь: на суше трудятся обычные дачники – огородники, озабоченные борьбой с вредителями, обеспокоенные, будет ли урожай помидоров-огурцов. Тут же в основном припаркованы машины. А со стороны канала – дачники превращаются в рыболовов-спортсменов, которыми они, собственно, и были во времена одноименного популярного клуба с его членскими взносами.
Да и сейчас, рассекая водную гладь, они, возможно, представляют себя хоть на минутку венецианскими гондольерами, катающими туристов и рассказывающими занятные истории из жизни гаражного кооператива. Но это всего лишь смелое предположение. Хотя почему бы и нет? Туристы начали захаживать, вернее, заплывать в Нарвскую Венецию уже после одного из фестивалей Station Narva, когда о существовании Кулгу узнала вся Эстония. Состоялось несколько экскурсий. Участниками одной из них, в конце мая, были журналисты из Таллинна.
Нас посадили в низкую лодку, вмещающую человек двадцать, не забыв про спасательные жилеты и водонепроницаемые накидки. Вода была тишайшей, но безопасность превыше всего. Дело было в субботу, и берега канала, он же улица Электрияама, выглядел, как обычный дачный кооператив. Жители гаражных домов встретили нас дружелюбно и несколько удивленно. Видно, не успели им надоесть экскурсанты. То и дело мы слышали: вы откуда? «Ой, как далеко», – реагировали нарвитяне, услышав про Таллинн.
Строгое слово кадастр
«Неизвестно, как они начнут реагировать, если экскурсии станут регулярными, – вздохнула пресс-секретарь Нарвской управы Александра Грюнвальд. – Все-таки, честно говоря, то, что мы тут катаемся и фотографируем, это вторжение в их личную жизнь».
Немедленно возник вопрос: а каков юридический статус этих построек? И вспомнилась печальная судьба таллиннских садовых участков, на птичьих правах разбитых на задах у взлетной полосы аэропорта…
На картах Земельного департамента четко видно, что, в отличие от дробного деления участков на соседних улицах – Паэкиви, Лоодусе и других, улица Электрияама представляет собой один длинный и узкий надел с одним кадастровым номером.
В Крепостной книге указано, что собственник этой земли – Enefit Power AS. И земля это не жилая, то есть для жилищного строительства не предусмотренная, а самая что ни на еcть промышленная. Следовательно, постройки, мимо которых мы проплывали, стоят на этой земле незаконно.
На спутниковой карте Земельного департамента, да и на картах Google отлично видно, как заботливо возделывают свои огородные угодья наши гондольеры. И все это – на чужой земле. Невнятные высказывания Нарвской управы, что «процесс идет», кажутся уж очень обтекаемыми. Приватизация земли уже невозможна, срок давности вышел. Юридически возможна продажа земельных участков тем, кто ими фактически владеет и их облагораживает, кто поливает их не только водой, но и своим потом. Однако ни одного изменения в кадастровом регистре найти не удалось. А это значит, что даже если какие-то договоры между Enefit и членами гаражного кооператива заключены, Земельный департамент об этом пока ничего не знает.
Пусть бы в личную жизнь дачников с улицы Электрияама почаще вторгались не артисты с журналистами, а чиновники с нотариусами. Сейчас в Нарвской Венеции опять собираются снимать кино. А земля по-прежнему чужая.
Комментарии
Кулгу – загадочное место
Ольга Смирнова, координатор по туризму Нарвской управы
История Нарвской Венеции началась со строительства Нарвского водохранилища в 50-х годах прошлого века. Тогда вокруг порта Кулгу стихийно появились неупорядоченные постройки. В 1969 году был образован Нарвский клуб рыболовов-спортсменов, а в 80-е с помощью города и предприятий берега водохранилища стали засыпать грунтом и строить лодочные гаражи. Это был самый большой лодочный кооператив в СССР – больше тысячи гаражей! Все владельцы лодок ловили здесь рыбу и отдыхали на берегу водоема. В советское время здесь существовал пункт приема рыбы и грибов для Тартуского рыбоконсервного завода, и люди неплохо зарабатывали. В 90-е годы Нарвская Венеция переживала не самые простые времена. Сейчас в гаражных товариществах около 700 гаражей. Но это не просто гаражи – нарвитяне живут здесь все лето, как на обычных дачах, продолжая благоустраивать свои жилища и возделывать огороды. Кулгу до сих пор остается одним из загадочных мест на карте туристической Нарвы, да и всей Эстонии.
Частная собственность в Европе священна
Пеэтер Тамбу, главный архитектор Нарвы
Название «Нарвская Венеция» относится к очень большой территории вдоль водохранилища, почти ко всему району Веэкулгу. Условно ее можно разделить на пять частей. Около 97% лодочных гаражей и садовых домиков с участками давно приватизированы. Под лодочными гаражами есть только один участок земли, который не принадлежит владельцам гаражей. Его было невозможно приватизировать, потому что эта земля с советских времен принадлежит Eesti Energia. Здания без земельного участка, то есть как движимое имущество, невозможно купить или продать начиная с 2009 года. А приватизировать землю, принадлежащую компании, нельзя – частная собственность в Европе священна. Надеюсь, это понятно. А вот продать землю собственник может, в том числе и частному лицу, например человеку, который ею пользуется. Этот процесс уже идет с прошлого года.
А воз и ныне там
Евгений Рогов, руководитель проектов в Ro-Ro Entertainment, нарвитянин
В 90-е из-за бездействия правления кооператива лодочных гаражей земля не была приватизирована и стала собственностью Enefit Power AS. Сегодняшнее положение дел напоминает басню Крылова про лебедя, рака и щуку. В решении юридических проблем воз и ныне там. Различие лишь в том, что три «героя» нашей басни в лице Enefit, представителей лодочных гаражей и городских властей, вроде понимают проблему, идут навстречу друг другу и тянут в одну сторону, но достаточно медленно, в большей степени из-за нерасторопности хозяина земли.
До Венеции, конечно, Кулгу далековато, но определенный шарм у этой территории, ставшей малой родиной уже для нескольких поколений нарвитян и андеграундной точкой притяжения для туристов, точно есть. Дело за малым – ускорить процесс урегулирования всех юридических вопросов. А самое главное – успокоить людей, что их гаражи, превратившиеся в двухэтажные дачи, не будут снесены.
На первом месте должен быть человеческий фактор. Никому не нужны обещания и чудеса перед выборами и после них. Проблему нужно решить сейчас, решить быстро и всем успокоиться после благого дела. Впереди лето, а лучшее лето – когда рядом есть вода. Природа подарила нам это место, так давайте его сохраним, чтобы уже четвертое поколение нарвитян могло там отдыхать, купаться, ловить рыбу, париться в банях. Конечно же, соблюдая все юридические и экологические нормы.