На чужой земле: Нарвская Венеция

Пусть бы в личную жизнь дачников с улицы Электрияама почаще вторгались не артисты с журналистами, а чиновники с нотариусами. Сейчас в Нарвской Венеции опять собираются снимать кино. А земля по-прежнему чужая.

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Кулгу – загадочное место

Ольга Смирнова, координатор по туризму Нарвской управы

Ольга Смирнова. Фото: личный архив.

История Нарвской Венеции началась со строительства Нарвского водохранилища в 50-х годах прошлого века. Тогда вокруг порта Кулгу стихийно появились неупорядоченные постройки. В 1969 году был образован Нарвский клуб рыболовов-спортсменов, а в 80-е с помощью города и предприятий берега водохранилища стали засыпать грунтом и строить лодочные гаражи. Это был самый большой лодочный кооператив в СССР – больше тысячи гаражей! Все владельцы лодок ловили здесь рыбу и отдыхали на берегу водоема. В советское время здесь существовал пункт приема рыбы и грибов для Тартуского рыбоконсервного завода, и люди неплохо зарабатывали. В 90-е годы Нарвская Венеция переживала не самые простые времена. Сейчас в гаражных товариществах около 700 гаражей. Но это не просто гаражи – нарвитяне живут здесь все лето, как на обычных дачах, продолжая благоустраивать свои жилища и возделывать огороды. Кулгу до сих пор остается одним из загадочных мест на карте туристической Нарвы, да и всей Эстонии.

Частная собственность в Европе священна

Пеэтер Тамбу, главный архитектор Нарвы

Главный архитектор Нарвы Пеэтер Тамбу. Фото: архив автора.