Известный игрок НБА, центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйз получил условный срок – три года плюс 450 часов общественных работ. Кроме того, ему необходимо прослушать 12-часовой курс по борьбе с домашним насилием.
Известный игрок НБА получил приговор за драку с полицейским
Известный игрок НБА получил приговор за драку с полицейским
Такой приговор баскетболист получил из-за драки, которую он развязал с офицером полиции в июле 2021 года – тогда полицейские прибыли в один из домов в районе Лос-Анджелеса по вызову о домашнем насилии. При попытке войти в дом им было оказано сопротивление, завязалась драка. В результате полиция вызвала подкрепление, спортсмен и один из полисменов были доставлены в больницу.
В сезоне 2021/22 Хэйз сыграл 70 матчей, в среднем набирая 9,3 очка.