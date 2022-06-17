Известный игрок НБА получил приговор за драку с полицейским

Такой приговор баскетболист получил из-за драки, которую он развязал с офицером полиции в июле 2021 года – тогда полицейские прибыли в один из домов в районе Лос-Анджелеса по вызову о домашнем насилии. При попытке войти в дом им было оказано сопротивление, завязалась драка. В результате полиция вызвала подкрепление, спортсмен и один из полисменов были доставлены в больницу.