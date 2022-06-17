Пт, 17.06.2022
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Известный игрок НБА получил приговор за драку с полицейским

rus.postimees.ee
Известный игрок НБА получил приговор за драку с полицейским
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Джексон Хейз.
Джексон Хейз. Фото: Derick Hingle/AP

Известный игрок НБА, центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хэйз получил условный срок – три года плюс 450 часов общественных работ. Кроме того, ему необходимо прослушать 12-часовой курс по борьбе с домашним насилием.

Такой приговор баскетболист получил из-за драки, которую он развязал с офицером полиции в июле 2021 года – тогда полицейские прибыли в один из домов в районе Лос-Анджелеса по вызову о домашнем насилии. При попытке войти в дом им было оказано сопротивление, завязалась драка. В результате полиция вызвала подкрепление, спортсмен и один из полисменов были доставлены в больницу.

В сезоне 2021/22 Хэйз сыграл 70 матчей, в среднем набирая 9,3 очка.

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