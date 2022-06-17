Александра Трусова призналась, что хочет стать матерью

«Сейчас у нас идут сборы в Новогорске. Оттуда я уеду на шоу, потом вернусь и буду тренироваться. Работаю, как и все, - прокомментировала спортсменка. - Планирую ли кататься до Олимпиады-2026? Я не знаю, как всё будет складываться. Я ещё ни разу не выступала на соревнованиях после Олимпиады, не могу ничего сказать. Рассматриваю ли смену спортивного гражданства? Нет, не рассматриваю. Разная ли я на льду и вне его? Наверное, нет. Я стараюсь быть искренней всегда. Всегда стараюсь быть одинаковой, не пытаюсь кого-то играть. Я всегда очень искренняя. Возможно, поэтому мне говорят, что в каких-то программах я неартистична. Но я считаю, что всё должно быть искренним и, если я показываю какие-то эмоции, они не должны быть наигранными. Возможно, это не так видно, чем когда люди играют специально. Но я считаю, что специально — это не всегда красиво. Как чувствую, так и делаю».