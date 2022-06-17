В Таллиннских спортивных парках можно участвовать в тренировках с видеоподсказками

«Город все больше внимания уделяет молодежи, сотрудничает в реализации новых идей и объектов. Это касается и популярных среди молодежи областей, таких как экстремальный спорт, - отметил вице-мэр Вадим Белобровцев. – Сейчас, когда начались летние каникулы и у детей и подростков много свободного времени, во всех отношениях замечательно, что что они смогут проводить время активно и с пользой для здоровья, даже оставаясь в городе».

Начиная с этой недели в спортивных парках Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллинна размещены наклейки с QR-кодом, отсканировав который можно посмотреть видеоролики на платформе Youtube. Первая серия клипов обучает выполнению элементов паркура, вторая – простым упражнениям с использованием собственного веса.

Наклейки с кодами находятся в парках Кивила, Тондираба, Вильде, Кари и в зеленой зоне на Махтра, 16. Серия для занятий паркуром состоит из 16 роликов продолжительностью около двух минут, на которых тренер Центра паркура Имре Лийвак обучает выполнению паркур-трюков разной степени сложности.

Тренировка с использованием веса собственного тела состоит из девяти роликов, на которых профессионал в области Street Workout Бронек Яани обучает тому, как тренироваться на спортивных площадках, используя только собственный вес.

На данный момент наклейки с кодами расположены в пяти местах, но в будущем они появятся в разных спортивных парках по всему городу.