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Канцелярия президента наняла «бойца группы быстрого реагирования» стричь траву у дома Кариса

Андрес Эйнманн
Канцелярия президента наняла «бойца группы быстрого реагирования» стричь траву у дома Кариса
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В любом случае о покосе травы вокруг своего дома президент Алар Карис заботится сам.
В любом случае о покосе травы вокруг своего дома президент Алар Карис заботится сам. Фото: Sille Annuk

На прошлой неделе Канцелярия президента заключила с тартумааским предпринимателем договор о стрижке газона на участке недвижимости у дома главы государства Алара Кариса в Мыйзанурме, пишет Postimees.

Договор необходим на тот случай, если в расположенном в волости Эльва президентском доме запланировано официальное мероприятие или встреча и перед этим в представительских интересах нужно скосить траву вокруг дома. Именно в таких случаях должен подключиться нанятый Канцелярией президента «боец группы быстрого реагирования». За покос травы, согласно договору, нужно заплатить лишь в том случае, если этой услугой реально воспользовались.

Пресс-секретарь Канцелярии президента Эпп-Маре Кукемельк объяснила, что покос газона вокруг своего дома и его окрестностей президент Алар Карис по-прежнему организовывал и организует сам, поэтому прямых трат Канцелярия президента не несет.

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