Канцелярия президента наняла «бойца группы быстрого реагирования» стричь траву у дома Кариса

Договор необходим на тот случай, если в расположенном в волости Эльва президентском доме запланировано официальное мероприятие или встреча и перед этим в представительских интересах нужно скосить траву вокруг дома. Именно в таких случаях должен подключиться нанятый Канцелярией президента «боец группы быстрого реагирования». За покос травы, согласно договору, нужно заплатить лишь в том случае, если этой услугой реально воспользовались.