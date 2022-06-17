На прошлой неделе Канцелярия президента заключила с тартумааским предпринимателем договор о стрижке газона на участке недвижимости у дома главы государства Алара Кариса в Мыйзанурме, пишет Postimees.
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Канцелярия президента наняла «бойца группы быстрого реагирования» стричь траву у дома Кариса
Канцелярия президента наняла «бойца группы быстрого реагирования» стричь траву у дома Кариса
Договор необходим на тот случай, если в расположенном в волости Эльва президентском доме запланировано официальное мероприятие или встреча и перед этим в представительских интересах нужно скосить траву вокруг дома. Именно в таких случаях должен подключиться нанятый Канцелярией президента «боец группы быстрого реагирования». За покос травы, согласно договору, нужно заплатить лишь в том случае, если этой услугой реально воспользовались.
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