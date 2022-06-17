ГАЛЕРЕЯ ⟩ Популярный у жителей Эстонии оператор чартерных авиарейсов купил новый самолет

Cамолет Boeing 737 MAX 8 нового поколения будет летать из Таллинна в различные пункты назначения по всей Европе. Его углеродный след будет значительно меньшим по сравнению с самолетами предыдущего поколения.

Исполнительный директор SmartLynx Airlines Зигимантас Суринтас отметил, что речь идет о первом самолете этого типа, постоянно действующем в странах Балтии.

«SmartLynx Airlines продолжает модернизировать свой флот, и нет никаких сомнений в том, что Boeing 737 MAX 8 на сегодняшний день является самым развитым самолетом с точки зрения технологии. Самолет имеет 189 мест, современный пассажирский салон с самыми современными удобствами, современные кресла с большим пространством для ног, большие иллюминаторы, лучшую звукоизоляцию и многое другое», — сказал Суринтас. Салон самолета имеет меняющую цвет подсветку, которая действует успокаивающе и снижает страх перед полетом.

«Кроме того, расходы на топливо и техническое обслуживание самолета ниже, чем у его предшественника, что поможет нам беречь природу при полетах», — добавил Суринтас.

SmartLynx планирует инвестировать до 50 миллионов евро в балтийский рынок, чтобы модернизировать свой флот и стать крупнейшим оператором флота в странах Балтии. Если в настоящее время у компании 40 самолетов, то этим летом парк планируется увеличить до 56, а к концу года — до 60, что сделает компанию одной из крупнейших европейских авиакомпаний.