Авиакомпания SmartLynx Airlines приобрела новый самолет Boeing 737 MAX 8, который начнет возить жителей Эстонии в солнечные страны и обратно, пишет Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Популярный у жителей Эстонии оператор чартерных авиарейсов купил новый самолет
Cамолет Boeing 737 MAX 8 нового поколения будет летать из Таллинна в различные пункты назначения по всей Европе. Его углеродный след будет значительно меньшим по сравнению с самолетами предыдущего поколения.
Исполнительный директор SmartLynx Airlines Зигимантас Суринтас отметил, что речь идет о первом самолете этого типа, постоянно действующем в странах Балтии.
«SmartLynx Airlines продолжает модернизировать свой флот, и нет никаких сомнений в том, что Boeing 737 MAX 8 на сегодняшний день является самым развитым самолетом с точки зрения технологии. Самолет имеет 189 мест, современный пассажирский салон с самыми современными удобствами, современные кресла с большим пространством для ног, большие иллюминаторы, лучшую звукоизоляцию и многое другое», — сказал Суринтас. Салон самолета имеет меняющую цвет подсветку, которая действует успокаивающе и снижает страх перед полетом.
«Кроме того, расходы на топливо и техническое обслуживание самолета ниже, чем у его предшественника, что поможет нам беречь природу при полетах», — добавил Суринтас.
SmartLynx планирует инвестировать до 50 миллионов евро в балтийский рынок, чтобы модернизировать свой флот и стать крупнейшим оператором флота в странах Балтии. Если в настоящее время у компании 40 самолетов, то этим летом парк планируется увеличить до 56, а к концу года — до 60, что сделает компанию одной из крупнейших европейских авиакомпаний.
Оборот SmartLynx в 2021 году составил 137 млн евро, что на 91 млн евро больше, чем годом ранее. В ближайшие годы основным стратегическим направлением SmartLynx Airlines станет укрепление лидирующих позиций авиакомпании как надежного пассажирского и грузового авиаперевозчика не только в Европе, но и на других континентах.
Как и в любой области, в авиационном секторе существует нехватка рабочей силы. В результате в последние месяцы выстроились безумные очереди на регистрацию и проверку безопасности в аэропортах, а люди опаздывали на свои рейсы.
По словам члена правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, проблема активно решается - набираются новые сотрудники для службы регистрации, обслуживания самолетов и службы безопасности. Чтобы избежать длинных очередей, пассажиры многое могут сделать сами — Пяргмяэ рекомендует приезжать как минимум за два часа до вылета, регистрироваться онлайн раньше и, по возможности, летать без ручной клади.
По словам Пяргмяэ, из-за малого количества поездок в коронавирусную эпоху люди забыли, что вообще можно брать в самолет, и поэтому очереди на проверку безопасности стали длиннее. Например, у людей в сумках попадаются большие бутылки с шампунем и безалкогольными напитками, извлечение которых по одной может занять много времени.
Между тем, сегодня, 17 июня, вылет чартерного рейса SmartLynx на турецкий курорт Анталия задерживается, по данным сайта Таллиннского аэропорта, практически на 7 часов - вместо времени вылета в 6.55 утра на данный момент информация о вылетах показывает, что самолет вылетит только в 13 часов.