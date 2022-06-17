Selver открыл в Ласнамяэ шестой супермаркет, сообщила в четверг BNS пресс-служба торговой сети. Теперь у сети Selver в целом 73 магазина.
Selver открыл в Ласнамяэ уже шестой супермаркет
«Еще два года назад у Selver было 53 магазина. После приобретения ABC Supermarkets количество магазинов превысило 70, что подняло Selver на вторую позицию на рынке Эстонии. Priisle Selver – это первый за последние годы супермаркет Selver в совершенно новом месте, который мы долго подготавливали, и появления которого с нетерпением ждали местные жители. Мы рассматриваем Прийсле как перспективное место для жилой и коммерческой застройки», – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.
Priisle Selver расположен на первом этаже десятиэтажной новостройки Priisle Kodu. Формат магазина – супермаркет с ассортиментом, насчитывающим около 10 000 наименований продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Общая площадь магазина составляет 1500 квадратных метров.
Во всем магазине используются светодиодные технологии, а при выборе техники для магазина предпочтение отдавалось экологически чистым решениям. Весь холодильный парк магазина работает на основе холодильной системы на CO2, что обеспечивает до двадцати процентов экономии энергии по сравнению с более старыми аналогами. Остаточное тепло от холодильников в свою очередь используется в вентиляционной системе для отопления здания и подогрева бытовой воды.
В конце этого лета Selver откроет еще один магазин в Tabasalu Keskus. В следующем году сеть пополнится гипермаркетом в торговом парке IKEA близ Таллиннской окружной дороги, в деревне Курна.
В базирующуюся на эстонском капитале сеть розничной торговли Selver входит интернет-магазин с доставкой по всей Эстонии, 71 магазин Selver, два магазина Delice, мобильный магазин и кафе Selver, общая торговая площадь которых составляет 115 100 кв.м, а также дочернее предприятие Kulinaaria OÜ. Сеть Selver принадлежит биржевому предприятию – концерну Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой примерно 3500 человек. В 2021 году консолидированный доход от продаж составил 570,1 млн евро, в течение года клиенты совершили 42,4 млн покупок.