Денег нет: свою деятельность прекращает еще один эстонский театр

Пайдеский театр по приглашению города Пайде начал работу 1 августа 2018 года. За четыре года он стал уникальным городским театром 21 века, в центре деятельности которого находятся местное сообщество и вопрос о роли театра в нынешнем мире.

«Решение прекратить работу не продиктовано причинами художественного характера, хотя в условиях сокращающегося бюджета мы не можем продолжать деятельность театра в соответствии с поставленными целями. В условиях недостаточного финансирования также невозможно перспективное развитие театра и команды», - заявила команда театра.

За четыре сезона Пайдеский театр представил публике 28 спектаклей и акций, провел и созвал десятки встреч, начал сотрудничество с признанными и непризнанными художниками и художественными организациями в Эстонии и за ее пределами.

«Благодарим за эту возможность Пайдеский дом музыки и театра, город Пайде и всех людей, ставших нашим сообществом. Низкий поклон идее создать театр для маленького города и всем тем, кто помог превратить утопию в реальность», - сообщила команда театра.

КОММЕНТАРИЙ

Эймар Вельдре, мэр Пайде

Появление театра в Пайде было большим шагом и значительным изменением. Театр не только произвел фурор в театральном ландшафте, но и повлиял на общественную жизнь и политику Пайде – он приносил хорошее, а таккже освещал неприятные, но необходимые аспекты. Вишенками на торте стали общенациональная известность театра и международное внимание.

И есть решения, которые ты должен принимать сам, но еще тяжелее те решения, которые ты не принимаешь сам, но в которые все равно ввязываешься. Я не был мэром, когда готовились изменения в бюджете и производились существенные сокращения. Но это не уменьшает моей ответственности. Из городских организаций Пайдеский театр, наверное, та, с которой я больше всего общался и встречался в первый месяц работы, говоря об уже принятых решениях, их влиянии и дальнейших шагах.

Состояние городского бюджета сегодня требует экономии и, к сожалению, урезания. Вопрос, однако, в том, как мы принимаем эти решения - вместе с коллективами, которые это затрагивает, или у них за спиной. Я считаю важным сотрудничество и общение, совместную работу. Особенно это актуально при подготовке сложных решений. С театром эта работа была неполноценной, и это тяжелый урок.

Что дальше? Мы будем стараться, чтобы Пайде оставался театральным городом. Для этого мы сотрудничаем с домом музыки и театра, в том числе с сегодняшней театральной труппой. Одна глава в жизни Пайдеского театра близится к завершению, теперь обстоятельства определяют составление новой главы. Я глубоко благодарен сегодняшней театральной труппе, всему дому музыки и театра, которые изменили Пайде больше, чем мы смогли осознать до сих пор.