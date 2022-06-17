В самом большом многоквартирном доме Эстонии более 300 квартир. Самое высокое здание находится в Центральной Эстонии. Однако в самом большом районе Таллинна проживает в два раза меньше людей, чем в Ласнамяэ. Портал Kinnisvara24 приводит шесть интересных фактов об эстонской недвижимости.
Вам не нравится рынок недвижимости Эстонии? Да вы просто ничего о нем не знаете!
1. Первый эстонский небоскреб находится на площади Свободы
Семиэтажный каменный дом, построенный в 1931 году, казался огромным по сравнению с окружающими его деревянными домами того времени. Сегодня в бывшем здании Eesti Kinnitus-Aktsia-Selts расположена Таллиннская городская управа. Как рассказывает руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберга, позже за этим зданием последовали Дом искусств, отель Palace и здание Tallinna Majaomanike Pank.
2. Крупнейший район Таллинна – Кесклинн, но в Ласнамяэ больше жителей
Площадь Таллинна - 159 км², он разделен на восемь районов, в которых проживает почти треть населения Эстонии. Однако в самой большой части города, Кесклинне, занимающем пятую часть площади Таллинна, людей живет почти в два раза меньше, чем в Ласнамяэ — самом крупном по количеству населения районе, но уступающем Кесклинну по площади.
По словам Матсберга, статистика портала также подчеркивает размер центра города. «В настоящее время в центре Таллинна доступно более 700 предложений о продаже или аренде, что намного больше, чем в других частях города, и составляет 30% от всего числа объявлений. Недвижимость в центре города дороже, что увеличивает срок продажи и соответственно реклама дольше находится на портале».
3. Самый маленький район Таллинна – Мустамяэ.
Всего 8,15 км2! Мустамяэ почти в четыре раза меньше Кесклинна.
А вот по численности населения Мустамяэ уступает только Ласнамяэ, тут проживает более одной седьмой части населения Таллинна. Статистика Kinnisvara24 также подтверждает большую численность населения, так как в Мустамяэ мало свободных квартир и домов. «Из районов Таллинна меньше всего активных предложений в Мустамяэ — реклама мустамяэских объектов составляет всего 9% от всех предложений в Таллинне», — отметил Матсберг.
4. Самое высокое здание находится в Центральной Эстонии
Хотя первой на ум приходит таллиннская телебашня, но на самом деле самым высоким зданием в Эстонии является 349,5-метровая телевышка Коэру, строительство которой было завершено в 1993 году. Она используется как теле-, радиовышка, а также как мачта мобильной связи. Далее следует 347-метровая телевышка Валгеярве и только потом идет 314-метровая таллиннская телебашня.
По словам Мартина Матсберга, большинство из возглавляющих список самых высоких зданий Эстонии не являются жилыми. «Помимо теле- и радиомачт, расположенных в разных уголках Эстонии, трубы Нарвской, Ируской, Кристийнеской и Мустамяэской теплоэлектростанций и котельных, а также церковь Олевисте находятся в верхней части списка построек высотой свыше 50 метров. Самый высокий отель — Swissôtel Tallinn в Таллинне, а самое высокое жилое здание — его башня-близнец в квартале Маакри на Торнимяэ, оба имеют длину 117 метров».
5. В самом большом жилом доме Эстонии более 300 квартир
Самый большой многоквартирный дом в Эстонии, расположенный в Ласнамяэ, на улице Паасику, был построен в 1994 году. Это был последний кооператив советских времен. Девятиэтажный дом-гигант П-образной формы насчитывает 324 квартиры, в которых проживает более 700 человек, но на данный момент никто из них не продает и не сдает свои квартиры в аренду на портале недвижимости.
6. Более 80% жителей Эстонии владеют собственным жильем
По данным Евростата, в среднем 70% населения Европы живет в собственных жилищах и только 30% — в съемном жилье. В Эстонии процент собственников значительно выше, чем в среднем по Европе, и составляет почти 82% от общей численности населения. Самый высокий процент собственников недвижимости в Румынии, где только 4% населения живет в арендованных жилищах.