Вам не нравится рынок недвижимости Эстонии? Да вы просто ничего о нем не знаете!

1. Первый эстонский небоскреб находится на площади Свободы

Семиэтажный каменный дом, построенный в 1931 году, казался огромным по сравнению с окружающими его деревянными домами того времени. Сегодня в бывшем здании Eesti Kinnitus-Aktsia-Selts расположена Таллиннская городская управа. Как рассказывает руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберга, позже за этим зданием последовали Дом искусств, отель Palace и здание Tallinna Majaomanike Pank.

2. Крупнейший район Таллинна – Кесклинн, но в Ласнамяэ больше жителей

Площадь Таллинна - 159 км², он разделен на восемь районов, в которых проживает почти треть населения Эстонии. Однако в самой большой части города, Кесклинне, занимающем пятую часть площади Таллинна, людей живет почти в два раза меньше, чем в Ласнамяэ — самом крупном по количеству населения районе, но уступающем Кесклинну по площади.

По словам Матсберга, статистика портала также подчеркивает размер центра города. «В настоящее время в центре Таллинна доступно более 700 предложений о продаже или аренде, что намного больше, чем в других частях города, и составляет 30% от всего числа объявлений. Недвижимость в центре города дороже, что увеличивает срок продажи и соответственно реклама дольше находится на портале».

3. Самый маленький район Таллинна – Мустамяэ.

Всего 8,15 км2! Мустамяэ почти в четыре раза меньше Кесклинна.