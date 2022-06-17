По словам главы сети дисконтных магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, предупреждающие о предстоящем осенью двукратном росте цен на пиво явно лукавят, да и в отношении многих других товаров предприниматели сейчас пытаются воспользоваться благоприятным временем для повышения цен.
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"Хотят под шумок поднять цены": глава сети A1000 обвинил предпринимателей в жадности и наглости
"Хотят под шумок поднять цены": глава сети A1000 обвинил предпринимателей в жадности и наглости
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