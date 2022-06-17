"Хотят под шумок поднять цены": глава сети A1000 обвинил предпринимателей в жадности и наглости

«Да, издержки у всех действительно увеличились, но цены на факторы производства не выросли вдвое ни в торговле, ни в производстве. Например, большой составляющей производства является рабочая сила, но ведь заработная плата летом не удваивается. Сегодня в торговле явно много ценового тумана и нахального использования трудных времен», — сказал Лауринг.