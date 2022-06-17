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"Хотят под шумок поднять цены": глава сети A1000 обвинил предпринимателей в жадности и наглости

rus.postimees.ee
"Хотят под шумок поднять цены": глава сети A1000 обвинил предпринимателей в жадности и наглости
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Магазин А1000 Market в Выру.
Магазин А1000 Market в Выру. Фото: Arvo Meeks

По словам главы сети дисконтных магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, предупреждающие о предстоящем осенью двукратном росте цен на пиво явно лукавят, да и в отношении многих других товаров предприниматели сейчас пытаются воспользоваться благоприятным временем для повышения цен.

«Да, издержки у всех действительно увеличились, но цены на факторы производства не выросли вдвое ни в торговле, ни в производстве. Например, большой составляющей производства является рабочая сила, но ведь заработная плата летом не удваивается. Сегодня в торговле явно много ценового тумана и нахального использования трудных времен», — сказал Лауринг.

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