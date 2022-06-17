Употребление амфетамина в Таллине в шесть раз выше, чем в Выру

«За исключением Таллина, потребление наркотиков в Эстонии уменьшилось. Снижение употребления метамфетамина особенно радует, в том числе и в Таллине», — сказала Мари-Лийз Сеэт, руководитель аналитической службы Министерства юстиции.

Вильянди и Выру выделяются самыми низкими показателями. «Например, амфетамина в Таллине употребляют в шесть раз больше, чем в Выру, а каннабиса — в три раза больше, чем в Вильянди», — добавила Сеэт.

Вице-мэр города Выру Сикстен Сильд отметил, что, хотя в Выру мало употребляют наркотики, жители города понимают, что они не живут на далеком острове, и поэтому наркотики могут попасть туда в любое время.

«Очень хотелось бы, чтобы нашим нынешним положением во многом был обязан удачный выбор возможностей для здорового отдыха и образцовая работа учреждений образования, спорта и культуры. Но для того, чтоб отслеживать ситуацию, нам очень нужен отзыв о нашей работе, который мы получили, например, за исследование сточных вод», — сказал Сильд.

«Употребление наркотиков — очень скрытое зло, которое может в плохом смысле внезапно удивить любое местное самоуправление в нашем открытом обществе. Любая возможность получить адекватную информацию о распространении наркотиков на регулярной основе имеет важное значение для организации профилактических мероприятий", — добавил он.

Пробы сточных вод на употребление наркотиков были взяты в начале мая в Таллине, Кохтла-Ярве, Пярну, Вильянди и Выру.

"В понедельник были взяты пробы и выяснилось, что вещества покидают организм в течение 1–3 дней. Поэтому на результаты, скорее всего, повлияет и предыдущий уик-энд», — пояснила Мари-Лийз Сеэт.

В мае, помимо амфетамина, метамфетамина, МДМА, кокаина и метадона, на основе проб сточных вод измерялось потребление каннабиса. Результаты ясно показывают, что каннабис является самым потребляемым наркотиком в Эстонии. Употребление каннабиса измеряется два раза в год в ходе обследования сточных вод, поскольку его анализ является более сложным и занимает много времени.